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Entenda a situação de Kike após deixar jogo do Bahia lesionado

Uruguaio precisou ser substituído ainda no primeiro tempo da partida contra o Botafogo

Téo Mazzoni
Por
Kike deixou o campo com dores
Kike deixou o campo com dores - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

No último compromisso do Esporte Clube Bahia antes da pausa para a Copa do Mundo, diante do Botafogo, no sábado, 30, Kike Oliveira deixou o campo lesionado ainda no primeiro tempo e gerou preocupação na comissão técnica tricolor, que já conta com três atletas entregues ao departamento médico: Luciano Juba, Léo Vieira e Iago Borduchi.

Apesar do susto, o portal A TARDE apurou que os exames realizados logo após a partida não identificaram qualquer tipo de fratura, trazendo alívio para o departamento médico do clube.

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Ainda assim, Kike Oliveira deverá passar por uma nova avaliação médica no Uruguai, onde passará o período de férias durante o recesso concedido pelo Bahia aos atletas. O elenco tricolor tem reapresentação marcada para o dia 22 de junho, no CT Evaristo de Macedo.

O atacante uruguaio sofreu uma pancada na região acima do tornozelo, recebeu atendimento médico, mas não teve condições de permanecer na partida. Com muitas dores, o jogador precisou deixar o gramado com o auxílio do carro de apoio.

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Cristian “Kike” Oliveira chegou ao Esquadrão em janeiro como o primeiro reforço anunciado pelo clube para a temporada. Em 2026, o atacante uruguaio acumula dois gols e duas assistências em 25 partidas disputadas com a camisa tricolor.

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