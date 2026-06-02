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DE VOLTA

Recuperado, Ruan Pablo reforça Sub-20 do Bahia durante a Copa do Mundo

Atacante ganhará ritmo de jogo no Sub-20 antes de voltar a ficar à disposição da equipe principal

Téo Mazzoni
Por
Principal promessa das categorias de base do Bahia, Ruan Pablo concluirá a transição física nos próximos dias e será utilizado pelo Sub-20 durante a pausa do calendário para a Copa do Mundo.
Principal promessa das categorias de base do Bahia, Ruan Pablo concluirá a transição física nos próximos dias e será utilizado pelo Sub-20 durante a pausa do calendário para a Copa do Mundo. - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

A volta de Ruan Pablo aos gramados está cada vez mais próxima. Principal promessa das categorias de base do Esporte Clube Bahia, o atacante vai concluir nesta semana a etapa de transição física, encerrando um período de mais de quatro meses afastado por lesão.

Conforme antecipado pelo portal A TARDE no fim de abril, a expectativa interna era de que o jovem estivesse liberado para retornar às atividades em junho. O cronograma vem sendo cumprido, mas a pausa no calendário do futebol brasileiro por conta da Copa do Mundo acabou adiando a possibilidade de o atleta voltar a atuar pela equipe principal.

Isso porque o Bahia só tem retorno previsto aos jogos oficiais no fim de julho, quando enfrentará o Atlético-MG. Com isso, mesmo recuperado fisicamente, Ruan Pablo ainda precisará aguardar algumas semanas antes de ter a oportunidade de voltar a vestir a camisa do time profissional em uma partida oficial.

Portanto, durante esse período, o clube pretende utilizar a equipe sub-20 como etapa final da preparação de Ruan Pablo. Segundo apuração do portal A TARDE, o jogador deverá treinar normalmente com a categoria e também ficar à disposição do técnico Leonardo Galbes para disputar partidas, ganhando ritmo de jogo antes de ser reintegrado de forma definitiva ao elenco principal.

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O atacante está fora de ação desde que sofreu uma grave lesão ligamentar no tornozelo esquerdo no primeiro BaVi do ano. O problema exigiu uma intervenção cirúrgica e deu início a um longo processo de recuperação. Na época da contusão, a reportagem informou que o prazo estimado para o retorno do atleta seria de, no mínimo, quatro meses, período que foi oficialmente completado na última segunda-feira, 25.

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Esporte Clube Bahia Ruan Pablo

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