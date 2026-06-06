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COPA DO NORDESTE

Vitória x Fortaleza: veja a previsão do tempo para a final no Barradão

Jogo de volta da decisão tem expectativa de casa cheia

Gustavo Nascimento
Por
Torcida do Vitória no Barradão
Torcida do Vitória no Barradão - Foto: Pietro Carpi | EC Vitória

O Vitória recebe o Fortaleza no Barradão neste sábado, 6, às 16h, no jogo de volta da final da Copa do Nordeste de 2026, duelo que pode sacramentar uma conquista do Leão na competição após 16 anos. Para além da tensão típica de uma final, os torcedores que irão ao estádio terão que lidar com altas probabilidades de chuva.

De acordo com o boletim divulgado na sexta-feira pela Defesa Civil de Salvador (Codesal), as chances de precipitação estão na casa de 50% para este sábado, com ventos que podem chegar a 32 km/h. Além disso, a temperatura mínima para a capital baiana é de somente 21º.

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Casa cheia

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Mesmo com grandes chances de chuva em Salvador neste sábado, os torcedores do Rubro-Negro Baiano não desanimaram e devem lotar o Barradão.

O Vitória comunicou o esgotamento dos ingressos para o jogo de volta da final na segunda-feira, 1º, mas voltou a liberar uma nova rodada de ingressos na quinta-feira, 4. A nova leva foi correspondente aos cancelamentos dos check-ins que já haviam sido feitos. Ao todo, foram mais de 600 entradas que esgotaram em menos de uma hora.

Expansão

Além disso, o clube anunciou a abertura de um espaço chamado Mirante Rubro-Negro, exclusivo para sócios-torcedores que não conseguiram realizar o check-in tradicional. O espaço estará localizado na academia do Leão e contará com um telão para os torcedores assistirem ao jogo.

Para acessar o local, os torcedores deverão ir até o portão localizado ao lado da Chácara Cidigal Guimarães, seguindo o horário de abertura dos portões do estádio. No local, também serão comercializadas bebidas.

Segundo o Vitória, foram abertos 10 mil check-ins para os torcedores ocuparem o local.

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Copa do Nordeste fortaleza previsão do tempo vitória

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