Comprado pelo Vitória, Renê prega foco na final e avalia evolução

Agora jogador do Esporte Clube Vitória em definitivo, Renê Sousa vive, como ele mesmo diz, a melhor fase da sua carreira. O centroavante de 22 anos foi comprado junto à Portuguesa e, desde que foi contratado inicialmente por empréstimo, se destacou pelo Leão da Barra.

Em entrevista nesta sexta-feira, 5, Renê falou sobre sua evolução desde a chegada ao Vitória. Mesmo com a passagem ainda curta pelo Leão, o camisa 91 afirma que já amadureceu dentro do futebol.

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"Eu acho que mudou bastante, eu amadureci mais. A torcida me abraçou bastante, aqui também tive uma sequência boa. O Jair [Ventura, técnico] me deu uma sequência e eu pude mostrar a ele em campo. Amadureci mais", comentou o atacante.

Vice-artilheiro da Copa do Nordeste, Renê não pensa em nada além do título. Embora pregue humildade e pés no chão, o jogador rubro-negro garante estar extremamente focado em "fazer história".

"A gente tem uma final pra ganhar, ser campeão e colocar o nome na história aqui do Vitória. Estamos muito focados em buscar esse título. Se Deus quiser, a gente vai ser campeão, que é o mais importante", projetou.

Feliz pelo bom momento, Renê, como de praxe em suas coletivas, demonstrou gratidão ao clube baiano por acreditar no seu potencial de crescimento.

"Jogar aqui no Vitória, um time gigante, que me deu oportunidade. Agradecer a todos que acreditaram em mim. Estou muito feliz. Sinal que meu trabalho está dando certo, tudo o que estou fazendo, Deus está me coroando", celebrou.

Renê despista polêmica com jogador do Fortaleza

Questionado sobre a polêmica fala do atacante Vitinho, do Fortaleza, que criticou a atuação do Vitória na ida das finais, Renê preferiu se esquivar do assunto e afirmou que ninguém do elenco tem dado atenção para redes sociais.

"A gente não está olhando muito as redes sociais, a gente está focado no jogo, isso aí não abala a gente, amanhã vai ser um jogo importante para nós, que a gente possa coroar com a taça que a gente quer", indicou.

O camisa 91 ainda comentou sobre seu encaixe no time, elogiando as táticas implementadas por Jair Ventura. Ele afirma que o técnico rubro-negra explora bem suas características e o deixa "a vontade" em campo.

"Sou um jogador que ataca muito espaço. O Jair me deixou mais a vontade ali na frente e eu acho que me encaixei muito bem com o time. Isso foi bastante para evoluir, foi muito bom", opinou.

Primeiro título a caminho?

O Vitória recebe o Fortaleza neste sábado, 6, às 16h, pelo jogo de volta das finais do Nordestão, no Estádio Manoel Barradas, em Salvador, precisando apenas de um empate para levantar a taça. Será a chance de Renê conquistar seu primeiro título pelo clube.