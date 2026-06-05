E.C.VITÓRIA
Vitória anuncia compra definitiva do atacante Renê
Camisa 91 é um dos destaques do elenco rubro-negro na temporada
É do Colossal! O Esporte Clube Vitória confirmou a contratação em definitivo do atacante Renê Sousa, de 22 anos, que estava emprestado ao clube pela Portuguesa. O Leão da Barra garante a permanência de um dos principais destaques do elenco na temporada.
O centroavante assinou um novo vínculo com o Vitória válido por três temporadas, até o fim de 2029. O anúncio do contrato definitivo foi feito pelo Vitória através das redes sociais, nesta sexta-feira, 5.
O Rubro-Negro desembolsará cerca de 1 milhão de euros, valor aproximado de R$ 6 milhões, para adquirir 50% dos direitos econômicos do atleta. A Portuguesa, por sua vez, manterá os 50% restantes.
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Números relevantes
Mesmo com apenas 18 partidas disputadas vestindo a camisa vermelha e preta, Renê já acumula 10 gols e uma assistência, sendo que cinco desses tentos foram marcados no Campeonato Brasileiro.
Junto com Erick e Renato Kayzer, o camisa 91 ocupa a vice-artilharia da Copa do Nordeste, com cinco bolas na rede.
Primeiro título a caminho?
O Vitória recebe o Fortaleza neste sábado, 6, às 16h, pelo jogo de volta das finais do Nordestão, no Estádio Manoel Barradas, em Salvador, precisando apenas de um empate para levantar a taça. Será a chance de Renê conquistar seu primeiro título pelo clube.
O Esporte Clube Vitória confirma a contratação em definitivo do atacante Renê, com vínculo válido por três anos. 🔴⚫🦁— EC Vitória (@ECVitoria) June 5, 2026
RENÊ É DO LEÃO! #PegaLeão #FechadoComOLeão pic.twitter.com/bmRXsJg7Bs