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Estrutura de ponta! Veja novas imagens que projetam futuro CT do Bahia

Imagens foram reveladas pelo Grupo City

João Grassi
Por
| Atualizada em
CFA Bahia
CFA Bahia - Foto: Reprodução | YouTube/Manchester City

Foram reveladas imagens que projetam como será o City Football Academy Bahia (CFA Bahia), futuro centro de treinamento do Esporte Clube Bahia, que ficará localizado às margens da Via Metropolitana (BA-535), nas proximidades da praça de pedágio da Concessionária Bahia Norte, no município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

As imagens apareceram na entrevista anual de Khaldoon Al Mubarak, presidente do Manchester City, principal clube do City Football Group — conglomerado que administra a SAF do Bahia. As obras foram iniciadas em fevereiro do ano passado.

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O CFA Bahia será o segundo maior centro de treinamento do Grupo City, ficando atrás apenas da estrutura do Man City. Além disso, o equipamento será o mais moderno da América Latina, conforme destacou Raul Aguirre, CEO do Bahia. "Vai ser o centro mais moderno da América Latina".

Além da área de treinamento voltada ao futebol, o projeto prevê a construção de um condomínio residencial aberto à compra de lotes por interessados. A previsão de entrega total do CT é para dezembro de 2027.

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Confira abaixo as imagens

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