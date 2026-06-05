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E.C.BAHIA

Membro do Grupo City vê Bahia no caminho certo e mira boa relação com torcida

Presidente do Manchester City citou o Esquadrão em entrevista

João Grassi
Por
Grupo City comanda a SAF do Bahia
Grupo City comanda a SAF do Bahia - Foto: Felipe Oliveira | EC Bahia

O presidente do Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, principal clube do City Football Group — conglomerado que administra a SAF do Esporte Clube Bahia — afirmou que o projeto desenvolvido no clube baiano continua avançando de forma positiva.

A declaração foi dada durante a entrevista anual do dirigente árabe, que também é CEO do Mubadala Development, divulgada nas redes sociais da equipe inglesa nesta sexta-feira, 5. Segundo ele, o investimento no Bahia segue a mesma linha estratégica aplicada em outros clubes do Grupo City.

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“É muito empolgante, o futebol brasileiro está de volta com tudo. Se olharmos os últimos anos, eles realmente conseguiram profissionalizar a liga de uma forma muito melhor”, afirmou.

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“Para nós, investir no Bahia é uma história semelhante ao que discutimos em outros lugares: implementar uma estratégia, estabelecer um bom relacionamento com a torcida, investir em novas instalações de treinamento, encontrar maneiras de melhorar o estádio e adotar uma visão de longo prazo, porque vemos o valor deste clube”, explicou.

Para Khaldoon, o projeto ainda está em fase inicial, mas apresenta sinais positivos. “Esta é uma história que está em seus estágios iniciais, mas está no caminho certo. Estamos muito comprometidos com ela e acho que esta será mais uma grande história de sucesso para o grupo”, completou.

Khaldoon Al Mubarak
Khaldoon Al Mubarak - Foto: Reprodução | YouTube/Manchester City

Outras equipes do CFG

Além do Bahia, o dirigente também comentou sobre o desempenho de outras equipes que fazem parte do Grupo City, como Girona-ESP, Palermo-ITA e New York City-EUA. Vale lembrar que o clube espanhol foi rebaixado para LaLiga 2, mas Al Mubarak vê com naturalidade essas oscilações.

“No geral, estamos com um bom desempenho. Acho que é uma questão de estratégia e planejamento. Você tem muitas partes diferentes dentro do grupo. Em qualquer ano, algumas equipes se saem muito bem, outras não, e isso faz parte do jogo. Faz parte do negócio em que estamos, que é o negócio do futebol: emoção, paixão e, no fim das contas, um jogo”, pontuou.

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