Fortaleza tem novos desfalques para final contra o Vitória; veja quais

A grande final da Copa do Nordeste será realizada neste sábado, 6, às 16h, no Barradão, palco do confronto entre Esporte Clube Vitória e Fortaleza. Para o duelo decisivo, a equipe comandada pelo técnico Thiago Carpini, ex-Leão, terá dois novos desfalques confirmados.



Expulso no segundo tempo da partida de ida, o volante Ronald cumprirá suspensão automática. A mesma situação vive o meio-campista Rodrigo, que recebeu o terceiro cartão amarelo e também está fora da decisão no Barradão.



Além deles, o Leão do Pici já contava com jogadores no departamento médico antes mesmo do jogo realizado na Arena Castelão. O meia Matheus Rossetto e o zagueiro Tomás Cardona ainda se recuperam de problemas físicos e por isso seguem vetados.

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Retorno importante

Por outro lado, o Fortaleza poderá contar com o retorno do atacante Juan Miritello. O vice-artilheiro do time cearense na temporada, com sete gols, ficou fora do duelo na capital cearense por suspensão, após ter sido expulso na semifinal diante do Sport.



Com a vantagem conquistada no jogo de ida e enfrentando um adversário desfalcado, o Vitória entra em campo diante da torcida rubro-negra precisando apenas de um empate para conquistar o título da Copa do Nordeste de 2026. Caso confirme a taça, o Leão voltará a erguer o troféu da competição após 16 anos.