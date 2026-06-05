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COPA DO NORDESTE

Fortaleza tem novos desfalques para final contra o Vitória; veja quais

Equipe de Thiago Carpini perde jogadores por suspensão

Téo Mazzoni e João Grassi
Por Téo Mazzoni e João Grassi
| Atualizada em
Fortaleza terá três desfalques confirmados para a decisão da Copa do Nordeste contra o Vitória
Fortaleza terá três desfalques confirmados para a decisão da Copa do Nordeste contra o Vitória - Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza EC

A grande final da Copa do Nordeste será realizada neste sábado, 6, às 16h, no Barradão, palco do confronto entre Esporte Clube Vitória e Fortaleza. Para o duelo decisivo, a equipe comandada pelo técnico Thiago Carpini, ex-Leão, terá dois novos desfalques confirmados.

Expulso no segundo tempo da partida de ida, o volante Ronald cumprirá suspensão automática. A mesma situação vive o meio-campista Rodrigo, que recebeu o terceiro cartão amarelo e também está fora da decisão no Barradão.

Além deles, o Leão do Pici já contava com jogadores no departamento médico antes mesmo do jogo realizado na Arena Castelão. O meia Matheus Rossetto e o zagueiro Tomás Cardona ainda se recuperam de problemas físicos e por isso seguem vetados.

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Retorno importante

Por outro lado, o Fortaleza poderá contar com o retorno do atacante Juan Miritello. O vice-artilheiro do time cearense na temporada, com sete gols, ficou fora do duelo na capital cearense por suspensão, após ter sido expulso na semifinal diante do Sport.

Com a vantagem conquistada no jogo de ida e enfrentando um adversário desfalcado, o Vitória entra em campo diante da torcida rubro-negra precisando apenas de um empate para conquistar o título da Copa do Nordeste de 2026. Caso confirme a taça, o Leão voltará a erguer o troféu da competição após 16 anos.

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Tags

Copa do Nordeste esporte clube vitória fortaleza

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