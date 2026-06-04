Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

E.C.VITÓRIA

Volante do Vitória corre contra o tempo para jogar final do Nordestão

Jogador de 30 anos é dúvida para partida que decide título regional

João Grassi
Por
Time do Vitória
Time do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Peça importante no elenco do Esporte Clube Vitória, o meio-campista Caíque Gonçalves ainda não está descartado do segundo jogo das finais da Copa do Nordeste, após deixar a partida de ida contra o Fortaleza no intervalo. A informação foi publicada pelo Canal do Dinâmico e confirmada pelo portal A TARDE.

Caíque realizou treinos de recuperação nesta quinta-feira, 4, durante a reapresentação do elenco rubro-negro no CT Manoel Pontes Tanajura. O volante de 30 anos já precisou tomar uma injeção no duelo disputado na Arena Castelão, devido a um incômodo na coluna.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

CONFIANTE OU OUSADO?

Atleta do Fortaleza critica atuação do Vitória: "Só chutão e lateral"
Atleta do Fortaleza critica atuação do Vitória: "Só chutão e lateral" imagem

TRIO MATADOR

Vitória pode alcançar artilharia tripla da Copa do Nordeste em 2026
Vitória pode alcançar artilharia tripla da Copa do Nordeste em 2026 imagem

BARRADÃO LOTADO?

Final da Copa do Nordeste: Vitória anuncia novos check-ins
Final da Copa do Nordeste: Vitória anuncia novos check-ins imagem

Embora seja tratado como dúvida, o camisa 95 corre contra o tempo para poder jogar no Barradão, mesmo que não esteja dentro das condições físicas ideais.

Durante entrevista coletiva na capital cearense, o técnico Jair Ventura afirmou que Caíque dificilmente teria condições de atuar no confronto que decide o título regional. "Provavelmente vai ser mais uma perda. Vamos ter que reavaliar".

Agora é no Santuário!

O Vitória recebe o Fortaleza no próximo sábado, 6, às 16h, pelo jogo de volta das finais do Nordestão, no Estádio Manoel Barradas, em Salvador, precisando apenas de um empate para levantar a taça após 16 anos de jejum.

Caíque Gonçalves
Caíque Gonçalves - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

esporte clube vitória

Relacionadas

Mais lidas