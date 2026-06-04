Volante do Vitória corre contra o tempo para jogar final do Nordestão

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Peça importante no elenco do Esporte Clube Vitória, o meio-campista Caíque Gonçalves ainda não está descartado do segundo jogo das finais da Copa do Nordeste, após deixar a partida de ida contra o Fortaleza no intervalo. A informação foi publicada pelo Canal do Dinâmico e confirmada pelo portal A TARDE.

Caíque realizou treinos de recuperação nesta quinta-feira, 4, durante a reapresentação do elenco rubro-negro no CT Manoel Pontes Tanajura. O volante de 30 anos já precisou tomar uma injeção no duelo disputado na Arena Castelão, devido a um incômodo na coluna.

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Embora seja tratado como dúvida, o camisa 95 corre contra o tempo para poder jogar no Barradão, mesmo que não esteja dentro das condições físicas ideais.

Durante entrevista coletiva na capital cearense, o técnico Jair Ventura afirmou que Caíque dificilmente teria condições de atuar no confronto que decide o título regional. "Provavelmente vai ser mais uma perda. Vamos ter que reavaliar".

Agora é no Santuário!

O Vitória recebe o Fortaleza no próximo sábado, 6, às 16h, pelo jogo de volta das finais do Nordestão, no Estádio Manoel Barradas, em Salvador, precisando apenas de um empate para levantar a taça após 16 anos de jejum.