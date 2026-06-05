PREOCUPAÇÃO
Terremoto atinge o México a menos de uma semana da Copa do Mundo
Abertura da competição acontece no dia 11 de junho, no Estádio Azteca
Um terremoto de magnitude 5,2 foi registrado no México nesta sexta-feira, 5, a menos de uma semana do início da Copa do Mundo de 2026, que terá o país como uma das sedes do torneio. O jogo de abertura da competição será no dia 11 de junho, no duelo entre México e África do Sul, que acontecerá no Estádio Azteca, um dos mais emblemáticos do país.
O abalo sísmico foi registrado na região de Ometepec, no estado de Guerrero, a 555 km da capital mexicana. Segundo informações divulgadas pelo jornal mexicano El Universal, não foi preciso acionar o alerta sísmico na Cidade do México.
Ainda assim, o protocolo de segurança e proteção civil foi ativado após a percepção do terremoto. Entre as medidas tomadas, o metrô paralisou as suas operações para realizar inspeções em trens, trilhos, estações e instalações estratégicas para descartar quaisquer danos resultantes do terremoto.
“Implementamos o protocolo de resposta a terremotos em toda a rede do Metrô, realizando as inspeções correspondentes em trens e instalações para garantir condições operacionais seguras”, afirmou o diretor do Metrô, Adrián Rubalcava, ao jornal mexicano.
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O Secretário de Segurança Cidadã, Pablo Vázquez Camacho, também afirmou que o protocolo está sendo seguido.
Até o momento, não foram identificados danos a estruturas da cidade nem às obras para a Copa do Mundo, que seguem sendo realizadas, mesmo a poucos dias do início dos jogos.