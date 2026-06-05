Terremoto atinge o México a menos de uma semana da Copa do Mundo

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Um terremoto de magnitude 5,2 foi registrado no México nesta sexta-feira, 5, a menos de uma semana do início da Copa do Mundo de 2026, que terá o país como uma das sedes do torneio. O jogo de abertura da competição será no dia 11 de junho, no duelo entre México e África do Sul, que acontecerá no Estádio Azteca, um dos mais emblemáticos do país.

O abalo sísmico foi registrado na região de Ometepec, no estado de Guerrero, a 555 km da capital mexicana. Segundo informações divulgadas pelo jornal mexicano El Universal, não foi preciso acionar o alerta sísmico na Cidade do México.

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Ainda assim, o protocolo de segurança e proteção civil foi ativado após a percepção do terremoto. Entre as medidas tomadas, o metrô paralisou as suas operações para realizar inspeções em trens, trilhos, estações e instalações estratégicas para descartar quaisquer danos resultantes do terremoto.

“Implementamos o protocolo de resposta a terremotos em toda a rede do Metrô, realizando as inspeções correspondentes em trens e instalações para garantir condições operacionais seguras”, afirmou o diretor do Metrô, Adrián Rubalcava, ao jornal mexicano.

O Secretário de Segurança Cidadã, Pablo Vázquez Camacho, também afirmou que o protocolo está sendo seguido.

Até o momento, não foram identificados danos a estruturas da cidade nem às obras para a Copa do Mundo, que seguem sendo realizadas, mesmo a poucos dias do início dos jogos.