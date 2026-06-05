Blogueiro e esposa encerram gestação após laudo de Síndrome de Down

O influenciador norte-americano Jesse Ridgway, conhecido como McJuggerNuggets, e a esposa Ashley Ridgway, decidiram interromper a gravidez de forma planejada, aos cinco meses, após o diagnóstico de 95% de chances do bebê nascer com Síndrome de Down. A escolha familiar foi relatada por ele, através das redes sociais.

Após o assunto se tornar público, internautas do mundo inteiro iniciaram um ataque ao casal através do perfil do Instagram do Youtube. No Story, nesta quinta-feira, 4, Jesse desabafou sobre as críticas e relatou que o momento está sendo doloroso.

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"Muitos dizem que teriam mantido a criança, colocado para adoção ou que estariam prontos para adotar uma criança com Síndrome de Down. Isso é ótimo! Você pode fazer todas essas coisas. No entanto, muitas das pessoas que estão nos julgando nem sequer têm filhos, muito menos um filho com alguma condição, e provavelmente nunca farão aquilo que dizem que fariam", disse em trecho do comunicado.

Anúncio da gravidez - Foto: Reprodução/Instagram

O diagnóstico

Apesar da decisão ter sido anunciada esta semana, o casal revelou o diagnótico de Síndrome de Down no dia 29 de abril. Na data em que descobriram que esperavam um menino, também foram informados sobre a condição.

O caso também foi compartilhado em uma publicação nas redes sociais. No entanto, na época, Jesse se mostrou otimista, afirmando que o laboratório que havia realizado a análise tinha histórico de erros, e acreditava que o filho nasceria sem a doença.

"Acredito plenamente que esta é uma dessas situações, a percentagem da síndrome de down é um acaso e o nosso menino vai nascer sem problemas de saúde", escreveu na época.

Além disso, o influenciador garantiu que, mesmo que a condição fosse confirmada, levaria a gestação em frente.

"Quando recebi essa notícia pela primeira vez, fiquei chocado, mas otimista. Se eles tiverem um pouco de dificuldade de aprendizado, daremos um jeito. Eu me comprometi a ser pai, aconteça o que acontecer", falou, anteriormente.

Veja a publicação: