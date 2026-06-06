Cristiano Ronaldo desafia a idade e faz história na Copa do Mundo

A Copa do Mundo de 2026 promete ser histórica não apenas dentro de campo, mas também pelos recordes que poderão ser alcançados por alguns dos maiores nomes do futebol mundial. Quando a bola rolar nos Estados Unidos, México e Canadá, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Guillermo Ochoa entrarão para um seleto grupo de atletas que disputaram seis edições do principal torneio de seleções do planeta.

O feito amplia ainda mais o legado dos três veteranos e também provoca mudanças na lista dos jogadores mais velhos a entrarem em campo em uma Copa do Mundo. Além deles, Luka Modric e Craig Gordon também passarão a integrar o ranking dos atletas mais experientes da história do torneio assim que fizerem suas estreias na competição.

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Próximo de atingir a marca de mil gols na carreira, Cristiano Ronaldo será um dos principais destaques da lista. Caso entre em campo na estreia de Portugal contra a República Democrática do Congo, pelo Grupo K, no dia 17 de junho, o atacante terá 41 anos e 132 dias. Com isso, ultrapassará nomes históricos e assumirá a quinta posição entre os jogadores mais velhos a disputar uma partida de Copa do Mundo.

O craque português já possui outro recorde expressivo: é o único atleta a marcar gols em cinco edições diferentes do Mundial. Antes da Copa de 2026, a quinta colocação no ranking dos mais experientes pertencia ao inglês Peter Shilton, que tinha 40 anos e 292 dias quando atuou contra a Itália na Copa de 1990.

Logo atrás de Cristiano aparecerá Guillermo Ochoa. Ídolo da seleção mexicana, o goleiro terá 40 anos e 333 dias na partida de abertura do México diante da África do Sul, marcada para 11 de junho, no Estádio Azteca. Caso a seleção anfitriã avance até a decisão do torneio, o arqueiro poderá subir ainda mais na lista. Como completa 41 anos em 13 de julho, chegaria à final com 41 anos e seis dias, superando a marca registrada por Pat Jennings, da Irlanda do Norte.

Outro nome que chamará atenção será o do escocês Craig Gordon. Aos 43 anos e 164 dias, o goleiro se tornará o segundo jogador mais velho a disputar uma partida de Copa do Mundo quando a Escócia voltar ao torneio, encerrando uma ausência de 28 anos da competição.





A relação dos novos integrantes do ranking também contará com Luka Modric. Principal nome da geração croata que conquistou o terceiro lugar na Copa do Mundo anterior, o meio-campista fará sua estreia no torneio de 2026 diante da Inglaterra, no dia 17 de junho. Na ocasião, terá 40 anos e 281 dias, suficiente para entrar entre os dez atletas mais velhos da história das Copas.

Atual campeã mundial, a Argentina iniciará sua caminhada no torneio diante da Argélia, pelo Grupo J, em 16 de junho. Embora também dispute sua sexta Copa do Mundo, Lionel Messi não aparecerá entre os dez jogadores mais velhos da história da competição. O argentino ainda não terá completado 39 anos em sua estreia e, mesmo após comemorar aniversário em 24 de junho, continuará fora do ranking.

A atualização da lista provocará a saída de alguns nomes históricos. Ali Boumnijel, da Tunísia, Jim Leighton, da Escócia, David James, da Inglaterra, e Atiba Hutchinson, do Canadá, deixarão o top 10 dos atletas mais experientes a atuar em Copas do Mundo.

Entre eles, Hutchinson era o ocupante da décima posição até então. O canadense entrou em campo contra o Marrocos na Copa do Mundo do Catar, em 2022, com 39 anos e 288 dias, marca que será superada pelos veteranos que disputarão o Mundial de 2026.

Veja a lista dos jogadores mais velhos a disputar uma Copa do Mundo: