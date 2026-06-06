Palco de Brasil x Egito dará lugar a arena de R$ 13,5 bilhões

A Seleção Brasileira encerra neste sábado, 6, sua preparação para a Copa do Mundo com um amistoso diante do Egito. A partida será disputada às 19h, no Huntington Bank Field, em Cleveland, nos Estados Unidos, e contará com transmissão ao vivo da TV Globo, SporTV, GE TV e Globoplay.

Palco do último compromisso da equipe comandada por Carlo Ancelotti antes da estreia no Mundial, o estádio é a casa do Cleveland Browns, tradicional franquia da NFL. A arena começou a ser construída em maio de 1997 e foi inaugurada pouco mais de dois anos depois, em setembro de 1999.

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Ao longo de sua história, o Huntington Bank Field passou por uma importante modernização entre 2014 e 2015. As obras consumiram cerca de 120 milhões de dólares — valor equivalente a mais de R$ 620 milhões na cotação atual — e tiveram como objetivo adequar o estádio às exigências dos grandes eventos esportivos e de entretenimento.

Mesmo após a reforma realizada há pouco mais de uma década, os proprietários do Cleveland Browns já planejam uma mudança significativa. O Haslam Sports Group, grupo responsável pela franquia da NFL e que também possui participação no Columbus Crew, da MLS, e no Milwaukee Bucks, da NBA, anunciou um investimento bilionário para a construção de uma nova arena.

O projeto prevê a manutenção do nome Huntington Bank Field, mas em um novo endereço. O estádio será construído em Brook Park, nas proximidades do aeroporto internacional de Cleveland, com inauguração prevista para 2029.



O custo estimado da obra é de 2,6 bilhões de dólares, cerca de R$ 13,5 bilhões. Desse total, 67,5% serão financiados pelo Haslam Sports Group, enquanto os outros 32,5% virão de recursos públicos. O planejamento ainda contempla a destinação de 100 milhões de dólares para a demolição da atual estrutura e para a revitalização da área onde o estádio está localizado.

Um dos principais diferenciais da futura arena será a cobertura com teto translúcido, que permitirá a entrada de luz natural. O empreendimento também marcará a construção do primeiro estádio totalmente fechado do estado de Ohio.

A estrutura foi pensada para ampliar a realização de eventos durante todo o ano, especialmente nos meses de inverno, período em que a região costuma registrar temperaturas negativas e fortes nevascas.

Quando estiver concluído, o novo Huntington Bank Field terá capacidade para receber 67,5 mil torcedores sentados em partidas de futebol americano, além de mais 2,5 mil espectadores em áreas destinadas ao público em pé. Em eventos musicais e grandes shows, a arena poderá acomodar até 75 mil pessoas.