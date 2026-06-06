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E.C.VITÓRIA

Vitória tem desfalque e retorno inesperado no meio-campo para final

Leão da Barra encara o Fortaleza valendo a taça da Copa do Nordeste

João Grassi
Por
| Atualizada em
Baralhas
Baralhas - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Mesmo após ser descartado pelo técnico Jair Ventura para a partida deste sábado, 6, às 16h, válida pelas finais da Copa do Nordeste, Gabriel Baralhas vai atuar no jogo entre Esporte Clube Vitória e Fortaleza.

Lesionado, Baralhas ficou de fora do jogo de ida na capital cearense, mas foi relacionado normalmente para o duelo no Barradão e, inclusive, será titular no meio-campo do Leão junto com Zé Vitor e o argentino Emmanuel Martínez.

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Por outro lado, o também volante Caíque Gonçalves, que era dúvida, foi vetado pelo departamento médico e não vai jogar no confronto decisivo. De acordo com o Vitória, o camisa 95 sofreu uma fratura na costela.

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Escalação

O técnico Jair Ventura optou pela seguinte escalação: Lucas Arcanjo; Jamerson, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Baralhas, Martínez e Zé Vitor; Erick, Matheuzinho e Renê.

Como venceu o primeiro confronto por 2 a 1 na Arena Castelão, o Rubro-Negro precisa apenas de um empate para levantar a taça da competição regional.

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