"Vamos esmagar todo mundo", diz joia da França sobre a Copa do Mundo

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O meia-atacante do Manchester City, Rayan Cherki, de apenas 22 anos, colocou a soberba em campo e afirmou que a seleção do seu país, a França, vai "esmagar todo mundo" na Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá, que começa na próxima quinta-feira, 11.

A declaração do atleta foi dada após a derrota de virada em um amistoso, para a Costa do Marfim, por 2x1 — ele foi o autor do gol dos "Bleus", na primeira etapa.

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Em entrevista concedida depois do jogo, o francês minimizou o resultado e fez uma projeção ousada acerca da performance da equipe no torneio.

Não vamos para a Copa do Mundo como favoritos, mas sim para esmagar a todos Rayan Cherki - Meio-campo da França

Reação na comissão técnica

A frase não repercutiu bem na comissão técnica comandada por Didier Deschamps. Segundo informações divulgadas pelo jornal "L'Équipe", o principal da França, o estafe francês teve que agir e orientar o atleta sobre o perigo da repercussão desse tipo de declaração às vésperas do Mundial.

Ainda conforme a publicação, Deschamps conversou com o jovem meia para explicar como suas palavras poderiam ser interpretadas pelo público e pelos adversários.

Apesar disso, pessoas próximas à seleção francesa, segundo o L'Équipe, garantiram que o diálogo ocorreu de forma tranquila e que não houve qualquer atrito entre jogador e treinador.

Internamente, o episódio foi tratado como um aprendizado para Cherki, que soma apenas seis partidas pela seleção principal.

Último amistoso e estreia

Na próxima segunda-feira, 8, a equipe comandada por Didier Deschamps encara a Irlanda do Norte, no último duelo amistoso antes do torneio.

A França está no Grupo I da competição e estreia contra Senegal, no próximo dia 16 de junho, às 16h (horário de Brasília). Completam o grupo Noruega e Iraque.