Lateral do Brasil deixa campo lesionado e preocupa para a Copa

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A Seleção Brasileira pode ter um desfalque importante para a disputa da Copa do Mudo. O lateral direito Wesley deixou o campo ainda no primeiro tempo da partida contra o Egito, neste sábado, 6, após sentir um incômodo na região da virilha.

O camisa 2 foi substituído aos 17 minutos, dando lugar a Danilo, e preocupou após ser flagrado chorando no banco de reservas. Exames ainda serão feitos pelos médicos da seleção para identificar a gravidade da lesão.

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Para substituir o defensor da Roma, o elenco da Amarelinha conta com Daniel, do Flamengo, e Ibañez, do Al-Ahli, que é zagueiro de ofício. A estreia do Brasil está marcada para o sábado, 13, contra Marrocos.

Pré-lista

Da lista prévia de 55 nomes enviados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) à Fifa, Vitinho, do Botafogo, e Paulo Henrique, do Vasco, são os laterais-direitos de origem e podem ser acionados em caso de necessidade.