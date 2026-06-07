Ancelotti revela já ter escalação da estreia na Copa do Mundo

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Após um amistoso positivo de 2 a 1 contra o Egito e uma semana da estreia na Copa do Mundo, contra Marrocos, Ancelotti revelou que já sabe qual será o time titular para a partida. O técnico, porém, não entrou em detalhes.

Em relação ao aspecto coletivo de sua equipe, Ancelotti elogiou a atuação do Brasil e disse que gostou da dupla formada por Vini Jr. e Raphinha, que jogaram mais perto entre o lado esquerdo e o setor central.

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“A equipe jogou bem. Em 60 minutos, a equipe jogou com intensidade, ritmo, qualidade e organização. Muita intensidade na pressão... Ficamos satisfeitos por isso. Nos últimos 30 minutos, a equipe precisava ter mais controle e assegurar mais a posse. Forçamos um pouco mais o ataque na profundidade, mas não precisávamos disso. Já estávamos ganhando”, ponderou Ancelotti.

O técnico também revelou que o lateral-direito Wesley passará por exames neste domingo, 7, após ser substituído aos 15 minutos da vitória da seleção brasileira contra o Egito por dores na virilha esquerda.

“O departamento médico terá um diagnóstico amanhã, após exames. Ele teve um problema muscular e teremos que esperar o diagnóstico amanhã”, disse o italiano.

Apreensivo com a possibilidade de ser cortado da Copa do Mundo, Wesley chorou no banco de reservas e precisou ser consolado por companheiros e membros da comissão técnica. Aos 22 anos, o defensor da Roma-ITA disputaria o Mundial pela primeira vez.

Ancelotti, por sua vez, lamentou a lesão do jovem lateral, mas afirmou que a seleção possui "jogadores que podem substitui-lo".