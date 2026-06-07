Jair Ventura exalta Copa do Nordeste: "Esse título será lembrado"

Após o Esporte Clube Vitória conquistar a Copa do Nordeste 2026 neste sábado, 6, ao vencer o Fortaleza por 2 a 1 no Barradão, Jair Ventura foi surpreendido por um banho de gelo e não concedeu entrevista coletiva. O técnico de 47 anos, porém, falou rapidamente ainda no gramado e celebrou o título.

Durante a entrevista, Jair falou sobre ter marcado seu "nome na história do clube" e garantiu ainda ter fome para a temporada. "Batemos na trave no Baiano, mas agora foi diferente. Dois jogos na final, mais justo também. Parabenizar nossa torcida e atletas, eram 16 anos sem o título".

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"Fico feliz por marcar o nome na história do clube, ano passado com a permanência e agora com título. A gente sabe que se perder três jogos depois da parada já muda tudo, mas é importante. Quando lembrarem de 2026 vão lembrar desse título. A gente quer mais, a gente quer fazer um Brasileiro equilibrado", disse ao SportyNet.

Jair Ventura

Jair Ventura acumula 49 jogos pelo Vitória e venceu 25 deles, além de oito empates e 16 derrotas, com 56% de aproveitamento. Além do título, o treinador também conduziu o Vitória à permanência na Série A para a atual temporada.

A Copa do Nordeste foi o segundo título na carreira de Jair, depois do Campeonato Goiano em 2024.