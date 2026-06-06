Momento de alta: Vitória conquista três títulos em apenas quatro anos

Após vencer o Fortaleza por 2 a 1 neste sábado, 6, o Esporte Clube Vitória encerrou o jejum de 16 anos e se sagrou campeão da Copa do Nordeste 2026. A taça também ajuda a ilustrar o momento de reconstrução do clube desde o retorno à Série A, em 2024.

Nas últimas quatro temporadas, o Vitória conquistou três títulos diferentes: Brasileirão Série B 2023, Campeonato Baiano 2024 e agora o Nordestão. Vale lembrar que o Leão da Barra disputou a Série C em 2022, mostrando uma recuperação rápida e vitoriosa após anos difíceis no fim da década passada.

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Durante a comemoração da conquista regional ainda no gramado do Estádio Manoel Barradas, o presidente Fábio Mota celebrou o terceiro troféu levantado durante sua gestão.

"Ganhamos o Baiano, que tinha anos que a gente ia nem pra final, ganhamos o título mais importante do clube, a Série B, e agora a Copa do Nordeste. Sentimento de dever cumprido e de muito trabalho. Ainda tenho mais dois anos de mandato, quero ganhar outros títulos”, celebrou Mota.

Retorno à Sul-Americana e sequência na Série A

Embora não sejam títulos em si, o Vitória também pode comemorar outras conquistas obtidas recentemente. O clube voltou a participar de uma Copa Sul-Americana em 2025, além da possibilidade de chegar ao quarto ano seguido disputando a Série A, algo que nunca aconteceu na era dos pontos corridos.

Ao garantir a permanência na Primeira Divisão na temporada passada, o Leão igualou seu antigo recorde de participações seguidas (2008, 2009 e 2010) na elite do futebol nacional. Caso não seja rebaixado esse ano, alcançará mais uma marca inédita.

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