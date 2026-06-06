Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

E.C.VITÓRIA

Momento de alta: Vitória conquista três títulos em apenas quatro anos

Leão da Barra se sagrou campeão da Copa do Nordeste neste sábado, 6

João Grassi
Por
Emmanuel Martínez comemora gol na final do Nordestão
Emmanuel Martínez comemora gol na final do Nordestão - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Após vencer o Fortaleza por 2 a 1 neste sábado, 6, o Esporte Clube Vitória encerrou o jejum de 16 anos e se sagrou campeão da Copa do Nordeste 2026. A taça também ajuda a ilustrar o momento de reconstrução do clube desde o retorno à Série A, em 2024.

Nas últimas quatro temporadas, o Vitória conquistou três títulos diferentes: Brasileirão Série B 2023, Campeonato Baiano 2024 e agora o Nordestão. Vale lembrar que o Leão da Barra disputou a Série C em 2022, mostrando uma recuperação rápida e vitoriosa após anos difíceis no fim da década passada.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Durante a comemoração da conquista regional ainda no gramado do Estádio Manoel Barradas, o presidente Fábio Mota celebrou o terceiro troféu levantado durante sua gestão.

"Ganhamos o Baiano, que tinha anos que a gente ia nem pra final, ganhamos o título mais importante do clube, a Série B, e agora a Copa do Nordeste. Sentimento de dever cumprido e de muito trabalho. Ainda tenho mais dois anos de mandato, quero ganhar outros títulos”, celebrou Mota.

Leia Também:

VÍDEO

Festa! Jair Ventura é surpreendido com banho de gelo e deixa coletiva
Festa! Jair Ventura é surpreendido com banho de gelo e deixa coletiva imagem

E.C.VITÓRIA

Campeão pelo Vitória, Renê mira Seleção Brasileira: "Vou trabalhar muito"
Campeão pelo Vitória, Renê mira Seleção Brasileira: "Vou trabalhar muito" imagem

BARRADÃO RUGE O LEÃO

Matheuzinho exalta força do Barradão e agradece torcida do Vitória
Matheuzinho exalta força do Barradão e agradece torcida do Vitória imagem

Retorno à Sul-Americana e sequência na Série A

Embora não sejam títulos em si, o Vitória também pode comemorar outras conquistas obtidas recentemente. O clube voltou a participar de uma Copa Sul-Americana em 2025, além da possibilidade de chegar ao quarto ano seguido disputando a Série A, algo que nunca aconteceu na era dos pontos corridos.

Ao garantir a permanência na Primeira Divisão na temporada passada, o Leão igualou seu antigo recorde de participações seguidas (2008, 2009 e 2010) na elite do futebol nacional. Caso não seja rebaixado esse ano, alcançará mais uma marca inédita.

Temporadas recentes do Vitória

  • 2023: Título da Série B
  • 2024: Título do Baianão e classificação para Copa Sul-Americana
  • 2025: Garantiu a 3ª participação seguida na Série A
  • 2026: Título da Copa do Nordeste
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

esporte clube vitória

Relacionadas

Mais lidas