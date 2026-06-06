Campeão pelo Vitória, Renê mira Seleção Brasileira: "Vou trabalhar muito"

Recém-comprado em definitivo pelo Vitória, o atacante Renê, mesmo vestindo as cores do Rubro-Negro baiano há pouco tempo, já conquistou o coração dos torcedores. Um dos artilheiros da Copa do Nordeste e destaque da equipe no ano, o jogador revelou neste sábado, 6, após a conquista do torneio regional, que sonha com uma possível convocação para a Seleção Brasileira.

"Muito feliz por tudo que está acontecendo. É como você falou (sobre possível convocação) que vou chegar lá. Vou trabalhar muito para isso. Sei que tem muito para trabalhar para acontecer. Mas muito feliz, as coisas com o Vitória vão ficar marcadas", expressou.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O jogador de 22 anos chegou por empréstimo da Portuguesa-SP no fim de março e assinou contrato com o Rubro-Negro por três temporadas. Atualmente, Renê soma 19 jogos, 10 gols e uma assistência.

"A gente está muito feliz com esse título. Nosso time merecia muito essa conquista. A torcida veio nos apoiar mesmo debaixo de chuva, e quem mais merece isso são eles. A torcida está sempre aqui, acompanhando a gente", disse.

Autor de um dos gols do Vitória no primeiro confronto da final, vencido por 2 a 1, na Arena Castelão, o atacante Diego Tarzia saiu do banco de reservas para entregar garra durante o segundo tempo da partida deste sábado.

Uma das peças importantes do elenco comandado por Jair Ventura, o argentino elogiou a torcida rubro-negra e chegou a compará-la à paixão dos torcedores de seu país.

"O grupo do Vitória é incrível. A torcida é muito parecida com a da Argentina: muito apaixonada. Eles acompanham o time em qualquer lugar, em qualquer viagem, e sempre fazem a diferença. A equipe sente esse apoio dentro de campo", comparou.