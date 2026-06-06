É campeão! Vitória derrota o Fortaleza e conquista Copa do Nordeste após 16 anos

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É campeão! A espera de 16 anos está encerrada, o Esporte Clube Vitória conquistou a Copa do Nordeste 2026. Neste sábado, 6, o Leão da Barra venceu o Fortaleza no jogo de volta das finais no Barradão, em Salvador, confirmando mais um título na sua galeria.

Após vencer a partida na Arena Castelão, o Vitória derrotou o time cearense nesta tarde por 2 a 1, de virada, fechando o placar agregado em 4 a 2. Os gols foram anotados por Martínez e Renato Kayzer, pelo lado rubro-negro, e Luiz Fernando para o adversário.

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Com isso, o Rubro-Negro chega ao sexto título regional, tendo levado também as edições de 1997, 1999, 2003 e 2010 do Nordestão, além da Taça José Américo de Almeida Filho, competição que o clube reivindica o reconhecimento na CBF.

O jogo

O Fortaleza começou melhor e até saiu na frente aos 28 minutos do primeiro tempo. Zé Vitor perdeu bola no meio-campo e os cearenses partiram em contra-ataque rápido. Rodriguinho cruzou para Luiz Fernando, que marcou de cabeça. 1 a 0.

No segundo tempo, no entanto, o Vitória chegou ao empate com Martínez, aos 27 minutos. O argentino recebeu passe de Erick no escanteio curto e marcou um golaço que enlouqueceu as arquibancadas.

Já na reta final do confronto, aos 46 minutos, o Colossal virou com Renato Kayzer. O camisa 79 aproveitou contra-ataque e saiu de cara com o goleiro João Ricardo, marcando o gol do título com direito a muita emoção e comemoração.

Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

FICHA TÉCNICA

Vitória 2x1 Fortaleza

Finais da Copa do Nordeste - Jogo de volta

Local: Barradão, em Salvador-BA

Data: 06/06/2026 (sábado)

Horário: 16h

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE) e Luis Carlos de Franca Costa (PE)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)

Quarto árbitro: Tarcísio Flores da Silva (RN)

Transmissão: SBT (TV Aberta e YouTube) e SportyNet (TV Fechada e YouTube)

Cartões amarelos: Tarzia e Renato Kayzer (Vitória) / Mucuri (Fortaleza)

Gols: Martínez e Renato Kayzer (Vitória) / Luiz Fernando (Fortaleza)

Escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Jamerson, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Baralhas, Zé Vitor (Tarzia) e Martínez; Erick (Marinho), Matheuzinho (Osvaldo) e Renê (Renato Kayzer). Técnico: Jair Ventura.

Fortaleza: João Ricardo; Brítez, Luan Freitas (Welliton) e Lucas Gazal (Kayke); Mucuri (Maílton), Rodriguinho (Ryan), Lucas Sasha, Vitinho e Fuentes; Miritello e Luiz Fernando (Pochettino). Técnico: Thiago Carpini.