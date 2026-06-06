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E.C.VITÓRIA

Renato Kayzer marca gol do título e se sagra artilheiro do Nordestão

Atacante anotou seis tentos na Copa do Nordeste e foi decisivo nas finais

João Grassi
Por
Renato Kayzer
Renato Kayzer - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Autor do gol do título do Esporte Clube Vitória na Copa do Nordeste, neste sábado, 6, Renato Kayzer repetiu a dose do jogo de ida e marcou após sair do banco de reservas. Com a sexta bola na rede anotada, o centroavante terminou como artilheiro da competição regional.

Emocionado durante entrevista no campo do Barradão, Kayzer citou diversos membros da sua família, companheiros de equipe e até amigos que conheceu em Salvador sem relação direta com o futebol.

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"Eu trabalho muito, todo mundo que me conhece sabe o quanto eu me doo dentro e fora de campo. Acho que Deus já tinha escrito isso. Estou muito feliz por tudo que eu tenho vivido aqui", iniciou o atacante.

"Agradecer minha família, que sempre está do meu lado, os amigos que fiz aqui em Salvador, até mesmo os que não são do clube, meus vizinhos lá. Agradeço eles por sempre estarem me apoiando, minha esposa, meu pai, minha mãe, os meus irmãos. Mandar um beijo a todos", completou.

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Renato Kayzer na Copa do Nordeste 2026

  • Gol vs CRB
  • Gol vs Ceará
  • 2 gols e assistência vs ABC (ida)
  • Gol vs Fortaleza (ida)
  • Gol vs Fortaleza (volta)

Total: 6 gols e 1 assistência

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esporte clube vitória

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