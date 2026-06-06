Fábio Mota celebra título do Vitória e reforça cobrança na CBF: “Hexa”

O presidente do Esporte Clube Vitória, Fábio Mota, comemorou mais um título do Leão da Barra após vencer o Fortaleza na final da Copa do Nordeste neste sábado, 6. Em entrevista durante as comemorações, o dirigente afirmou que estava emocionado com mais uma vitória de campeonato e projetou mais conquistas pelo Rubro Negro.

“Hoje é um dia de muita emoção sim, é mais um título, é o terceiro título que eu ganho, que nós ganhamos. Ganhamos o Baiano, que tinha anos que a gente ia nem pra final, ganhamos o título mais importante do clube, que é campeão brasileiro da Série B, e agora a Copa do Nordeste. Eu acho que é um sentimento de dever cumprido e de muito trabalho. Ainda tenho mais dois anos de mandato, quero ganhar outros títulos e tantos aí”, afirmou Fábio Mota.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O presidente do Vitória também destacou o clube como “maior campeão” da Copa do Nordeste, com seis títulos, e revelou que fez cobranças à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para o reconhecimento das conquistas. Na entrevista, Mota também agradeceu a presença da torcida.

“A torcida merece, é merecedora. Aqui que tinha 4 mil sócios quando eu assumi, hoje são 54 mil. A torcida abraçou o projeto. Sem a torcida, o Vitória não teria conquistado, não teria acontecido tudo isso. Somos o maior campeão do Nordeste. É o hexacampeonato. Acabei acabei de cobrar da CBF que ali está. Acabei de cobrar deles. O processo está tramitando lá para que a gente defina logo esse hexacampeonato do Vitória”, contou Fábio.

O jogo

A espera de 16 anos foi encerrada após o Esporte Clube Vitória conquistar a Copa do Nordeste 2026. O Leão da Barra venceu o Fortaleza no jogo de volta das finais no Barradão, em Salvador, confirmando mais um título na sua galeria.

Após vencer a partida na Arena Castelão, o Vitória derrotou o time cearense nesta tarde por 2 a 1, de virada, fechando o placar agregado em 4 a 2. Os gols foram anotados por Martínez e Renato Kayzer, pelo lado rubro-negro, e Luiz Fernando para o adversário.

Com isso, o Rubro-Negro chega ao sexto título regional, tendo levado também as edições de 1997, 1999, 2003 e 2010 do Nordestão, além da Taça José Américo de Almeida Filho, competição que o clube reivindica o reconhecimento na CBF.