Titular de última hora, Baralhas diz que jogaria até "com uma perna"

Titular de última hora na partida que decidiu o título do Esporte Clube Vitória na Copa do Nordeste, neste sábado, 6, Gabriel Baralhas chegou a ser descartado do jogo de volta pelo técnico Jair Ventura. O volante, no entanto, garantiu que faria tudo para estar em campo.

Em entrevista ao portal A TARDE, Baralhas celebrou o título e afirmou ser "uma honra vestir esta camisa". "Muito feliz de fazer parte deste momento, deste título".

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"Sempre vou fazer o meu melhor, e o que eu não puder, vou tentar fazer também para a gente sair sempre com a vitória. Muito feliz pelo momento que a equipe está vivendo, todos de parabéns. Agora é aproveitar o momento. Só está no meio do ano, a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é muito difícil, mas agora é o momento de comemorar este título que nós merecemos", comemorou.

"Nem que fosse com uma perna"

O camisa 44 ainda falou sobre o período de recuperação intensivo após ficar de fora do jogo de ida. Engajado com a competição, Baralhas afirmou que jogaria sob qualquer circunstância.

"Eu tinha falado que nem se fosse com uma perna eu ia jogar. Muito feliz de ter dado certo nessa semana intensa de tratamento, muito feliz de estar no campo e trazer esse troféu pra casa, que a gente merece", finalizou.