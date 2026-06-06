Matheuzinho exalta força do Barradão e agradece torcida do Vitória

Uma das peças fundamentais para a conquista do Esporte Clube Vitória, o meia-atacante Matheuzinho destacou a força do mando de campo do Leão da Barra para o título da Copa do Nordeste neste sábado, 6.

Questionado sobre quem seria a “cara” da reconstrução do Vitória, Matheuzinho exaltou a união do elenco Rubro Negro e projetou mais conquistas mais títulos pelo clube.

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“É meu terceiro título, mas é como se fosse o primeiro porque essa torcida merece, esse grupo merece em especial. Não tem uma cara, é porque todo mundo se doa ao máximo e independente de quem joga, quem não joga tá todo mundo feliz, todo mundo vibrando, todo mundo tem seu papel de responsabilidade, mas eu fico muito feliz por a torcida gostar de mim e espero conquistar mais títulos”, disse o meio-campista.

A força do Manoel Barradas

Durante a entrevista, o craque do Vitória também falou sobre a energia de jogar no Barradão, com o reforço da torcida Rubro-Negra. Segundo Matheuzinho, quando foi anunciado o segundo jogo contra o Fortaleza no Manoel Barradas, o confronto foi considerado “quase ganho” antecipadamente.

“Cara, é essa alegria que quando a gente joga no Barradão, essa força que eles sempre dão pra gente, quando a gente sabia que o jogo ia ser aqui, quase ganho já, porque eles sabiam que a gente ia se doar bastante e eles fizeram uma grande festa hoje”, destacou Matheuzinho.

O jogo

A espera de 16 anos foi encerrada após o Esporte Clube Vitória conquistar a Copa do Nordeste 2026. O Leão da Barra venceu o Fortaleza no jogo de volta das finais no Barradão, em Salvador, confirmando mais um título na sua galeria.

Após vencer a partida na Arena Castelão, o Vitória derrotou o time cearense nesta tarde por 2 a 1, de virada, fechando o placar agregado em 4 a 2. Os gols foram anotados por Martínez e Renato Kayzer, pelo lado rubro-negro, e Luiz Fernando para o adversário.

Com isso, o Rubro-Negro chega ao sexto título regional, tendo levado também as edições de 1997, 1999, 2003 e 2010 do Nordestão, além da Taça José Américo de Almeida Filho, competição que o clube reivindica o reconhecimento na CBF.