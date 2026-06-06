Festa! Jair Ventura é surpreendido com banho de gelo e deixa coletiva

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

Após o título do Esporte Clube Vitória da Copa do Nordeste, neste sábado, 6, no Barradão, a entrevista coletiva de Jair Ventura estava pronta para acontecer, mas foi interrompida. O técnico de 47 anos foi surpreendido por uma 'invasão' dos jogadores.

Eufóricos com a conquista, os atletas do Vitória deram o tradicional banho de gelo no treinador, que ficou completamente encharcado e entrou na brincadeira.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"É campeão! É campeão!", gritavam e pulavam os atletas rubro-negros. Em seguida, Jair deixou a sala de imprensa e foi comemorar o título.

Finais da Copa do Nordeste

Dentro de campo, o Leão da Barra superou o Fortaleza com o placar agregado de 4 a 2 nas finais do Nordestão, vencendo as partidas de ida e volta pelo mesmo placar de 2 a 1.