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Festa! Jair Ventura é surpreendido com banho de gelo e deixa coletiva

Técnico comemorou título da Copa do Nordeste com seus atletas

João Grassi
Por
| Atualizada em
Banho de gelo no técnico Jair Ventura
Banho de gelo no técnico Jair Ventura - Foto: Reprodução/Vídeo

Após o título do Esporte Clube Vitória da Copa do Nordeste, neste sábado, 6, no Barradão, a entrevista coletiva de Jair Ventura estava pronta para acontecer, mas foi interrompida. O técnico de 47 anos foi surpreendido por uma 'invasão' dos jogadores.

Eufóricos com a conquista, os atletas do Vitória deram o tradicional banho de gelo no treinador, que ficou completamente encharcado e entrou na brincadeira.

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"É campeão! É campeão!", gritavam e pulavam os atletas rubro-negros. Em seguida, Jair deixou a sala de imprensa e foi comemorar o título.

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Dentro de campo, o Leão da Barra superou o Fortaleza com o placar agregado de 4 a 2 nas finais do Nordestão, vencendo as partidas de ida e volta pelo mesmo placar de 2 a 1.

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