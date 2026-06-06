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HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

E.C.VITÓRIA

Atletas do Vitória provocam atacante do Fortaleza: "Craque foi vice"

Jogador do time cearense deu declaração polêmica sobre o Vitória e foi rebatido

João Grassi
Por
Caíque Gonçalves
Caíque Gonçalves - Foto: Reprodução | Instagram/EC Vitória

Após o título da Copa do Nordeste conquistado pelo Esporte Clube Vitória neste sábado, 6, a comemoração dos jogadores no gramado do Barradão teve espaço para uma provocação. O volante Caíque Gonçalves respondeu o atacante Vitinho, do Fortaleza.

Dois dias antes da partida de volta das finais, Vitinho criticou a atuação do Vitória no jogo de ida e afirmou que o Rubro-Negro "não faz mais que dar chutão e bater lateral". Caíque, que não entrou em campo no Barradão por lesão, rebateu a polêmica declaração do adversário.

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"Mandar um recado rapidinho. O time que só dá chutão e só sabe bater lateral foi campeão, enquanto o time do craque Vitinho foi vice, abraço", ironizou o meio-campista em vídeo publicado pelo clube baiano nas redes sociais.

Quem também provocou Vitinho foi o lateral-direito Nathan Mendes, outro que não atuou neste sábado por lesão. "Eu avisei que a gente ia ser campeão. Nosso gol foi no chutão, nem sempre precisa sair jogando, respeita!"

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Finais da Copa do Nordeste

Dentro de campo, o Leão da Barra superou o Fortaleza com o agregado de 4 a 2 nas finais do Nordestão, vencendo as partidas de ida e volta pelo mesmo placar de 2 a 1.

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