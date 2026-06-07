Diretor mira jogar Sul-Americana: "Que seja a última Copa do Nordeste"

Após vencer o Fortaleza por 2 a 1 neste sábado, 6, o Esporte Clube Vitória encerrou o jejum de 16 anos e conquistou a Copa do Nordeste 2026. No entanto, o executivo de futebol Sérgio Papellin já mira novos resultados em outras competições.

Em entrevista no Barradão, o dirigente projetou boas campanhas na Copa do Brasil e Brasileirão, chegando a dizer que não gostaria mais de ver o Vitória disputando o Nordestão. Isso acontece por conta da atual determinação da CBF, que impede os clubes de jogarem competições regionais e sul-americanas na mesma temporada.

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"Cheguei na semifinal da Copa do Brasil [pelo Fortaleza] e espero repetir este ano com o Vitória. No Brasileiro, é uma responsabilidade. Espero que essa Copa do Nordeste seja a última que o Vitória vai disputar", iniciou.

"Nós vamos classificar para a Sul-Americana e quem está na Sul-Americana não disputa a Copa do Nordeste", destacou.

Questionado sobre Emmanuel Martinez, Papellin descreveu o volante argentino, autor de um dos gols nas finais, como "um jogador sensacional, aquele jogador que veste a camisa com o amor". O diretor entende que o meio-campista tem "perfil de jogador argentino".

"Martínez o Tarzia são dois gringos que tem no elenco e se encaixaram muito bem aqui no grupo. O Martinez dá a vida no campo, o tanto que a torcida adora o Martinez. Eu sabia que ele ia dar o retorno que a gente esperava aqui no Vitória", confirmou.

Hora da pausa

Sérgio Papellin finalizou comentando sobre a importância do descanso físico e mental para o elenco durante a pausa para a Copa do Mundo.

Ele relembrou sobre o corrido mês de maio do Leão, com a sequência dura de nove jogos no período. "A gente precisa dar esse descanso para todo mundo voltar muito focado e dar sequência ao Brasileiro".

"Você não cansa só fisicamente, você cansa mentalmente. É um jogo atrás do outro, e em maio nós jogamos nove jogos em trinta dias. Mentalmente é complicado, todo jogo você tem que ganhar", concluiu.