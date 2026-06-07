Com Messi lesionado no banco, Argentina vence Honduras em teste nos EUA

A seleção da Argentina acendeu o sinal de alerta para os seus torcedores neste sábado, 6. Sem a presença de sua principal estrela, o astro Lionel Messi, a equipe comandada por Lionel Scaloni entrou em campo para o seu penúltimo amistoso preparatório visando a Copa do Mundo.

Apesar do desfalque de peso, os atuais campeões mundiais conseguiram superar a seleção de Honduras por 2 a 0, em partida disputada no estádio Kyle Field, localizado no Texas, nos Estados Unidos.

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Messi assistiu a todo o confronto diretamente do banco de reservas. O camisa 10 está em tratamento intensivo para se recuperar de uma lesão na parte posterior da coxa esquerda, o que levou a comissão técnica a poupá-lo do desgaste do jogo.

O setor ofensivo da Alviceleste também sofreu com outra baixa importante: o atacante Julián Álvarez, que segue afastado dos gramados há várias semanas por conta de um problema no tornozelo.

Lautaro Martinez abriu o placar para a Argentina - Foto: RONALDO SCHEMIDT/AFP

Lautaro Martínez assume o protagonismo

Diante de um cenário sem as duas principais referências do ataque, a responsabilidade de liderar a equipe ficou nos pés de Lautaro Martínez. O centroavante da Inter de Milão assumiu o protagonismo e comandou a vitória argentina.

O primeiro gol saiu aos 37 minutos da etapa inicial, quando Lautaro converteu uma cobrança de pênalti com categoria. Na segunda etapa, logo aos 9 minutos (54'), o atacante mostrou recurso técnico ao dar uma linda assistência de calcanhar para Giuliano Simeone ampliar o placar.

O teste forçado serviu para o técnico Lionel Scaloni observar a movimentação do elenco sem o seu capitão. A Argentina dominou amplamente as ações da partida e controlou o ritmo de jogo contra Honduras.

A vantagem no marcador só não foi mais elástica devido à falta de pontaria na reta final do confronto, evidenciada em finalizações desperdiçadas por Thiago Almada e Tomas Aranda.

Reta final antes da estreia no Mundial

A delegação argentina agora se prepara para o seu último ensaio geral antes do início do torneio regulamentar. Na próxima terça-feira, 9, a equipe enfrenta a Islândia em um amistoso em Auburn, no Alabama, onde a expectativa principal gira em torno da evolução física de Messi e Álvarez.

A caminhada em busca do tetracampeonato mundial começará oficialmente no dia 16 de junho, em Kansas City, contra a seleção da Argélia. A Argentina integra o Grupo J da Copa do Mundo, que conta ainda com Áustria e Jordânia na fase de grupos.