Lesionado, Wesley é cortado da Seleção e CBF define substituto

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A Seleção Brasileira sofreu uma baixa importante às vésperas da disputa da Copa do Mundo de 2026. Neste domingo, 7, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou o corte do lateral-direito Wesley após a constatação de uma lesão muscular na coxa esquerda.

O jogador deixou o campo ainda durante o primeiro tempo do amistoso contra o Egito, disputado neste sábado, 6, após sentir dores e receber atendimento da equipe médica. No dia seguinte, Wesley passou por uma reavaliação e foi submetido a exames de imagem, que apontaram uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda.





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Com o diagnóstico confirmado, o atleta está fora da lista de jogadores que representarão o Brasil no Mundial de 2026.

Em comunicado oficial, a CBF afirmou: “A CBF lamenta a lesão. Wesley é um atleta querido pelo grupo e será sempre considerado parte desta equipe que busca o hexacampeonato mundial”.

Para ocupar a vaga aberta pela lesão, a CBF anunciou a convocação de Éderson, ex-Atalanta, da Itália, que acabou de se transferir para o Manchester United. O atleta se juntará à delegação brasileira já nesta segunda-feira, 8, nos Estados Unidos, onde a equipe segue sua preparação para a Copa do Mundo.

Éderson foi convocado para o lugar de Wesely - Foto: PIERO CRUCIATTI / AFP

De ex-alvo do Bahia à convocação para a Copa do Mundo

Hoje com 26 anos, Éderson foi alvo de uma forte investida do Bahia, em uma negociação que quase se concretizou no início de 2020.

Revelado pelo Desportivo Brasil, o meio-campista foi contratado ainda jovem pelo Cruzeiro, em 2019 — ano do fatídico e inédito rebaixamento do clube à Série B. O Tricolor tentou aproveitar o momento da queda para investir em Éderson, que estava com salários atrasados e acionava a Justiça para obter a rescisão indireta de seu contrato com a equipe mineira.

Na época, o clube baiano chegou a enviar dirigentes a Belo Horizonte para negociar um empréstimo e até ofereceu jogadores em troca, como o meia Régis. Durante o processo para resolver sua situação com a Raposa na Justiça, a defesa do atleta apresentou, inclusive, uma carta de intenção do Bahia para contratá-lo.

Apesar das investidas e das conversas avançadas, um imbróglio jurídico com o Cruzeiro impediu o acerto com o Esquadrão. Livre do vínculo com a equipe mineira, Éderson acabou acertando sua transferência para o Corinthians, em fevereiro de 2020.