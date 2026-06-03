Ex-alvo do Bahia acerta com o Manchester United por R$ 262 milhões

O Manchester United acertou a contratação do volante Éderson, que brilhou com a camisa da Atalanta nas últimas temporadas e foi convocado pela Seleção Brasileira durante o ciclo para a Copa do Mundo 2026. Hoje com 26 anos, o jogador foi um forte alvo do Bahia em negociação que quase se concretizou no início de 2020.

Quase parou no Esquadrão de Aço

Revelado pelo Desportivo Brasil, o meio-campista foi contratado ainda jovem pelo Cruzeiro em 2019, ano do fatídico rebaixamento inédito à Série B. O Tricolor aproveitou a queda para investir em Éderson, que estava com salários atrasados e cobrava rescisão indireta do seu contrato com o clube mineiro.

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O Tricolor chegou a enviar dirigentes a Belo Horizonte para negociar um empréstimo e até ofereceu jogadores em troca para ter o jogador, como o meia Régis. Durante o processo para resolver sua situação com a Raposa na Justiça, a defesa do jogador até apresentou uma carta de intenção do Bahia em contratar o atleta.

Apesar das investidas e negociações, um imbróglio jurídico com o Cruzeiro impediu o acerto com o Bahia, e Éderson acabou acertando sua transferência ao Corinthians em fevereiro de 2020 após deixar a equipe mineira.

Fase meteórica

Éderson, volanta da Atalanta - Foto: Divulgação | Atalanta

A partir daí, a carreira do atleta decolou: foi emprestado ao Fortaleza em 2021, chamou a atenção do futebol europeu ao fazer parte do time que classificou o Leão do Picí à sua primeira Copa Libertadores. Ele se transferiu para a Salernitana e depois para a Atalanta (ambos da Itália), onde conquistou a Europa League.

Éderson foi convocado pela primeira vez pela Seleção Brasileira em 2024, também vestiu a camisa do Brasil no ano passado e esteve presente na pré-lista do técnico Carlo Ancelotti com 55 nomes para a Copa do Mundo 2026. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o Manchester United acertou a contratação do volante por 45 milhões de euros (cerca de R$ 262 milhões).