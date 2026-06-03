Carlos Larocca deixa o Bahia após pedir demissão do Sub-16; confira

O Esporte Clube Bahia terá uma mudança em suas categorias de base. O técnico Carlos Larocca, responsável pela equipe Sub-16 dos Pivetes de Aço, pediu desligamento do clube nesta terça-feira, 2, conforme soube o portal A TARDE. Pouco tempo depois, o profissional utilizou as redes sociais para anunciar oficialmente sua saída e se despedir da instituição.



Em uma publicação compartilhada em seu perfil oficial no Instagram, o treinador de 33 anos fez um balanço do período em que esteve no Tricolor e destacou o sentimento de dever cumprido ao encerrar sua passagem pelo clube: “Hoje encerro um ciclo importante da minha trajetória profissional”.

Confira:



Ao longo do texto, Larocca também ressaltou a relação construída com o estado da Bahia e agradeceu pelas experiências vividas fora das quatro linhas. O treinador afirmou que levará consigo as amizades e os momentos vividos durante sua estadia em Salvador.



“Mais do que a experiência profissional, guardarei com carinho tudo o que vivi na Bahia. Um estado de cultura rica, povo acolhedor e de energia única. Sou profundamente grato pelas amizades construídas, pelas pessoas incríveis que conheci ao longo dessa caminhada e por todo o carinho que recebi”, escreveu o ex-treinador do Bahia.





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Na parte final da mensagem, o profissional fez questão de agradecer à torcida tricolor e sinalizou que mantém as portas abertas para um possível retorno ao clube no futuro. “Também deixo meu respeito e agradecimento à torcida, que demonstra diariamente sua paixão, força e amor pelo futebol [...] A Bahia terá sempre um lugar especial na minha história. Até breve!”, escreveu Larocca.



Carlos Larocca chegou ao Bahia após passagem pelo Fortaleza, onde comandou a equipe Sub-17. No clube cearense, ganhou destaque pelo trabalho de formação de atletas e pelos resultados obtidos nas competições de base.



Durante sua trajetória no Tricolor de Aço, esteve à frente da categoria Sub-16 e conquistou a Copa Nordestinho, torneio realizado no Centro de Treinamento do Retrô, em Pernambuco, consolidando seu trabalho junto aos jovens talentos do clube.