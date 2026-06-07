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Quem é Éderson? Convocado para a Copa tem só 3 jogos na Seleção

Convocado para a vaga do lesionado Wesley, volante da Atalanta tem trajetória curta com a amarelinha

Redação
Por Redação
Éderson vai para a Copa com só 3 jogos na bagagem
Éderson vai para a Copa com só 3 jogos na bagagem - Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Convocado neste domingo, 7, para a vaga do lesionado Wesley, o volante Éderson, de 26 anos, chega para reforçar o Brasil na Copa do Mundo de 2026 trazendo na bagagem o auge de sua carreira na Europa e uma curiosidade marcante envolvendo o futebol baiano.

Embora esteja prestes a disputar o maior torneio do planeta, a trajetória do atleta com a camisa da Seleção Brasileira ainda é curta: são apenas três jogos disputados e 119 minutos em campo.

Ele chegou a ser lembrado por Carlo Ancelotti em sua primeira convocação em maio do ano passado, mas só estreou de fato sob o comando de Dorival Júnior, participando de um amistoso contra o México como titular e entrando no decorrer dos confrontos diante de Colômbia, na Copa América, e Argentina, nas Eliminatórias, todos em 2024.

Natural de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o meio-campista começou sua carreira no Desportivo Brasil e ganhou projeção nacional defendendo o Cruzeiro em 2019. No ano seguinte, transferiu-se para o Corinthians, onde teve uma passagem apagada de apenas 25 partidas.

A grande virada de chave em sua trajetória aconteceu em 2021, quando foi emprestado ao Fortaleza e recuperou o alto nível. O destaque no Leão do Pici abriu as portas da Europa, sendo vendido em 2022 para a Salernitana, da Itália, por 6,5 milhões de euros. Após ajudar o clube a escapar do rebaixamento, chamou a atenção da Atalanta, equipe onde atingiu a maturidade e viveu seus melhores momentos.

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Na última temporada pelo clube de Bérgamo, disputou 41 jogos, marcou três gols e deu duas assistências, desempenho que o valorizou tanto no mercado a ponto de já ter um acordo encaminhado para defender o gigante inglês Manchester United.

O que poucos torcedores se lembram, no entanto, é que Éderson esteve muito perto de vestir a camisa do Esporte Clube Bahia no início de 2020. Logo após o rebaixamento inédito do Cruzeiro à Série B, o Tricolor tentou aproveitar o momento de crise da equipe mineira para investir no jogador, que buscava na Justiça a rescisão indireta de seu contrato devido a salários atrasados.

O Bahia levou o interesse a sério, enviando dirigentes a Belo Horizonte para tentar costurar um empréstimo e oferecendo atletas em troca, como o meia Régis. A negociação avançou tanto que a própria defesa de Éderson apresentou no processo judicial uma "carta de intenção" do clube baiano para contratá-lo.

Apesar dos esforços e das conversas adiantadas, um imbróglio jurídico com a Raposa acabou travando o acerto com o Esquadrão e, poucas semanas depois de ficar livre do vínculo com os mineiros, o volante acabou fechando com o Corinthians.

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copa do mundo Ederson seleção brasileira

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