Quem é Éderson? Convocado para a Copa tem só 3 jogos na Seleção

Convocado neste domingo, 7, para a vaga do lesionado Wesley, o volante Éderson, de 26 anos, chega para reforçar o Brasil na Copa do Mundo de 2026 trazendo na bagagem o auge de sua carreira na Europa e uma curiosidade marcante envolvendo o futebol baiano.



Embora esteja prestes a disputar o maior torneio do planeta, a trajetória do atleta com a camisa da Seleção Brasileira ainda é curta: são apenas três jogos disputados e 119 minutos em campo.



Ele chegou a ser lembrado por Carlo Ancelotti em sua primeira convocação em maio do ano passado, mas só estreou de fato sob o comando de Dorival Júnior, participando de um amistoso contra o México como titular e entrando no decorrer dos confrontos diante de Colômbia, na Copa América, e Argentina, nas Eliminatórias, todos em 2024.



Natural de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o meio-campista começou sua carreira no Desportivo Brasil e ganhou projeção nacional defendendo o Cruzeiro em 2019. No ano seguinte, transferiu-se para o Corinthians, onde teve uma passagem apagada de apenas 25 partidas.



A grande virada de chave em sua trajetória aconteceu em 2021, quando foi emprestado ao Fortaleza e recuperou o alto nível. O destaque no Leão do Pici abriu as portas da Europa, sendo vendido em 2022 para a Salernitana, da Itália, por 6,5 milhões de euros. Após ajudar o clube a escapar do rebaixamento, chamou a atenção da Atalanta, equipe onde atingiu a maturidade e viveu seus melhores momentos.







Na última temporada pelo clube de Bérgamo, disputou 41 jogos, marcou três gols e deu duas assistências, desempenho que o valorizou tanto no mercado a ponto de já ter um acordo encaminhado para defender o gigante inglês Manchester United.



O que poucos torcedores se lembram, no entanto, é que Éderson esteve muito perto de vestir a camisa do Esporte Clube Bahia no início de 2020. Logo após o rebaixamento inédito do Cruzeiro à Série B, o Tricolor tentou aproveitar o momento de crise da equipe mineira para investir no jogador, que buscava na Justiça a rescisão indireta de seu contrato devido a salários atrasados.



O Bahia levou o interesse a sério, enviando dirigentes a Belo Horizonte para tentar costurar um empréstimo e oferecendo atletas em troca, como o meia Régis. A negociação avançou tanto que a própria defesa de Éderson apresentou no processo judicial uma "carta de intenção" do clube baiano para contratá-lo.



Apesar dos esforços e das conversas adiantadas, um imbróglio jurídico com a Raposa acabou travando o acerto com o Esquadrão e, poucas semanas depois de ficar livre do vínculo com os mineiros, o volante acabou fechando com o Corinthians.