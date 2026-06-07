Médico atualiza estado de saúde de Eriksen após desmaio em campo; veja

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O médico da seleção da Dinamarca, Morten Boesen, atualizou o estado de saúde de Christian Eriksen após o jogador desmaiar durante o amistoso contra a Ucrânia, neste domingo, 7, no Odense Stadium. Segundo o profissional, o meio-campista está consciente, passa bem e deixou o gramado pelos próprios meios.

De acordo com Boesen, o marca-passo implantado em Eriksen após o problema cardíaco sofrido durante a Eurocopa de 2021 funcionou corretamente no momento da ocorrência.

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"Christian está bem e saiu do campo pelos próprios meios. Pelo que pude observar, o marca-passo respondeu como deveria. Ele ficou inconsciente por um breve período, mas recuperou a consciência muito rapidamente, e conseguimos entrar em contato com ele logo em seguida", disse Morten Boesen.

O jogador, de 34 anos, caiu desacordado aos 19 minutos do segundo tempo após levar a mão ao peito. A situação mobilizou atletas e integrantes das comissões técnicas, que solicitaram imediatamente a entrada da equipe médica.

Após receber atendimento no gramado, Eriksen foi encaminhado para um hospital, onde passará por exames para determinar o que provocou o episódio.

Diante da gravidade da situação, a partida foi encerrada antes do tempo regulamentar. Até o momento da interrupção, a Dinamarca vencia a Ucrânia por 2 a 1.

Histórico de saúde

Eriksen ganhou notoriedade mundial em 2021, quando sofreu uma parada cardíaca durante uma partida da Eurocopa. Desde então, o atleta atua com um marca-passo implantado e retornou normalmente ao futebol profissional.