Bahia encaminha saída de Gabriel Xavier para clube do Grupo City

O Esporte Clube Bahia está finalizando a negociação do zagueiro Gabriel Xavier, de 25 anos. O "Pivete de Aço" está de saída do Esquadrão para defender o Shenzhen Peng City, da China, clube que também pertence ao Grupo City — detentor de 90% da SAF tricolor. A informação foi divulgada inicialmente pelo radialista Márcio Martins e confirmada pelo portal A TARDE.



De acordo com a reportagem, a transferência do atleta faz parte de um movimento interno do clube para abrir espaço na folha salarial visando possíveis contratações, além de ampliar as oportunidades para Marcos Victor e Fredi Lippert, visto como um dos principais prospectos das categorias de base do Bahia.



O defensor deve viajar para a China ainda nesta semana para concluir os trâmites finais da negociação. O modelo do acordo, no entanto, não foi revelado. Oriundo das categorias de base do Tricolor, Gabriel Xavier tem contrato com o Bahia até o fim de 2029. O vínculo foi renovado em janeiro de 2025

O zagueiro começou a ganhar espaço no elenco principal em 2022, mas se firmou como titular absoluto em 2024, sob o comando do técnico Rogério Ceni.



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No entanto, após sofrer uma lesão na pré-temporada de 2025, em Girona, na Espanha, o jogador não conseguiu retomar o mesmo nível de atuação depois que se recuperou. Com isso, perdeu a vaga na equipe titular e passou a ser considerado reserva, tornando-se muitas vezes a terceira opção para o lado direito da zaga.



Em 2026, o zagueiro Gabriel Xavier soma apenas 14 partidas disputadas pelo Bahia, tendo sido titular em 13 dessas aparições — em grande parte devido a uma lesão enfrentada pelo defensor titular, David Duarte, durante o início da temporada.