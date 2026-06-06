De olho na Copa do Mundo, joia do Bahia assume "missão" na Seleção

Os jogadores do Esporte Clube Bahia estão de férias durante a pausa no calendário do futebol brasileiro para a Copa do Mundo de 2026. No entanto, a jovem joia da base tricolor, Kauê Furquim, segue em atividade com a Seleção Brasileira Sub-17, de olho no Mundial da categoria, que será disputado no Catar entre novembro e dezembro deste ano.



Remanescente da campanha no Sul-Americano Sub-17, Kauê é um dos atletas em quem o técnico Dudu Patetuci depositou a responsabilidade de ajudar na adaptação dos jogadores que vivem a primeira experiência com a camisa da Seleção Brasileira. O atacante destacou a importância de receber os novos companheiros e elogiou o ambiente criado no grupo.



"A gente está sempre acolhendo os novos que estão chegando. É um grupo muito bom, um grupo que está se conhecendo agora, porque tem muitos jogadores novos, mas que a cada trabalho vai ficando mais confiante", afirmou o jogador do Bahia, convocado para os amistosos contra os Estados Unidos, em Natal (RN).





Os confrontos servirão como os primeiros testes da Seleção Brasileira Sub-17 na preparação para a Copa do Mundo da categoria. Kauê garantiu que está pronto para contribuir da maneira que for necessária, seja com assistências, gols ou em jogadas individuais.



"Continuamos trabalhando agora visando a Copa do Mundo. Temos um amistoso difícil contra os Estados Unidos e, se Deus quiser, vai dar tudo certo", disse.



"Todos nós sabemos que vai ser um jogo muito importante para nós, um jogo que vai nos ajudar na preparação para a Copa do Mundo. Sabemos que a equipe deles é bastante forte, então vamos continuar trabalhando com os pés no chão, com humildade, e vai dar tudo certo", concluiu.



O Brasil enfrentará os Estados Unidos neste domingo, 7, e na quarta-feira, 10, com ambas as partidas sendo disputadas em Natal (RN). Os amistosos serão os primeiros compromissos da Seleção Brasileira Sub-17 após a disputa do Sul-Americano da categoria, realizada em abril, quando o Brasil terminou na terceira colocação.

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Um dos destaques da competição continental, Kauê Furquim marcou um hat-trick na estreia do Sul-Americano e foi um dos jogadores mantidos no grupo após o torneio. Agora, o atacante serve como uma das referências para o técnico Dudu Patetuci na missão de integrar os novos convocados e transmitir a experiência adquirida com a Amarelinha.