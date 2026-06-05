Joias do Bahia somam meses sem chances com Rogério Ceni

O Esporte Clube Bahia concedeu recesso ao elenco profissional durante boa parte do mês de junho em razão da paralisação do calendário do futebol brasileiro por conta da Copa do Mundo de 2026. No entanto, para algumas joias da base tricolor, esse "período de férias" parece ter começado há muito mais tempo.



Nomes como Dell, Kauê Furquim e David Martins, considerados alguns dos principais Pivetes de Aço e integrantes do Individual Development Performance (IDP) — programa especial voltado ao desenvolvimento das promessas da base — não recebem oportunidades no time comandado pelo técnico Rogério Ceni há longos períodos.



Entre os atletas citados, Dell, conhecido como o "Haaland do Sertão", é quem atuou mais recentemente. Ainda assim, já completou dois meses sem entrar em campo pelo Bahia nesta sexta-feira, 5. Sua última participação ocorreu no dia 5 de abril, contra o Palmeiras, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.



David Martins também não recebe uma oportunidade há mais de dois meses. O meio-campista entrou em campo pela última vez no revés por 4 a 1 diante do Remo, em 22 de março, em partida válida pela 8ª rodada do Brasileirão.



Já Kauê Furquim é quem acumula o maior período sem atuar sob o comando de Rogério Ceni. Sua última aparição pela equipe profissional aconteceu em 22 de fevereiro, contra o Jacuipense, ainda pela primeira fase do Campeonato Baiano. Desde então, o atacante não voltou a ser utilizado e já se aproxima de quatro meses sem jogar.



No último sábado, 30, após o triunfo por 2 a 1 sobre o Botafogo, o treinador tricolor afirmou que os Pivetes de Aço terão mais oportunidades apenas quando houver saídas de jogadores considerados mais preparados para a equipe principal.



"Porque, se eu tenho um garoto de 17 ou 18 anos e tenho jogadores já prontos, mais velhos, é difícil administrar e deixar um jogador com uma carreira consolidada fora em detrimento desses", afirmou Rogério Ceni.



Entretanto, vale lembrar que, em outro momento da temporada, o próprio treinador declarou que as joias da base passariam a receber mais minutos no time profissional. Na ocasião, inclusive, afirmou que os Pivetes de Aço seriam o "grande reforço" do Bahia em 2026. Até aqui, porém, o discurso não tem se refletido na prática, algo que ficou ainda mais evidente após o treinador afirmar que a maior utilização dos jovens depende da saída de atletas mais experientes do elenco.

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Com exceção de Ruan Pablo, que está em recuperação de lesão há quase quatro meses, os jovens da base praticamente não ganharam espaço após o encerramento do Campeonato Baiano.

Desde o fim da competição estadual, o atleta mais utilizado foi Dell, que acumulou apenas 34 minutos em campo. Na sequência aparece David Martins, com nove minutos disputados — oito na derrota por 4 a 1 para o Remo e um no clássico contra o Vitória, ambos pelo Campeonato Brasileiro. Já Kauê Furquim e Fredi Lippert sequer foram acionados por Rogério Ceni no período.

Além da falta de minutos, os Pivetes de Aço frequentemente nem sequer são relacionados para as partidas. Quando aparecem entre os convocados, em algumas ocasiões acabam sendo cortados do banco de reservas antes do início dos jogos.