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MERCADO DA BOLA

Bahia monitora a situação do atacante Gabriel Pec; saiba detalhes

Ex-Vasco e destaque do Los Angeles Galaxy, Gabriel Pec agrada ao perfil buscado pelo Grupo City

Téo Mazzoni
Por
| Atualizada em
Bahia acompanha de perto a situação de Gabriel Pec no mercado
Bahia acompanha de perto a situação de Gabriel Pec no mercado - Foto: OLIVIA VANNI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

O Esporte Clube Bahia monitora a situação do atacante Gabriel Pec, ex-Vasco e atualmente no Los Angeles Galaxy, da Major League Soccer (MLS), conforme apurou o portal A TARDE.

De acordo com informações obtidas pelo portal A TARDE, o jogador está no radar do Esquadrão há algum tempo, mas os valores envolvidos na operação estão acima do orçamento atual do clube. A pedida do Los Angeles Galaxy para liberar o atleta e o salário do jogador surgem como os principais entraves para uma eventual negociação.

Além do Bahia, o Cruzeiro também demonstra interesse na contratação do atacante de 25 anos e já iniciou conversas para tentar viabilizar o negócio.

O nome de Gabriel Pec se encaixa no perfil de atletas buscado pelo Tricolor de Aço em conjunto com o Grupo City, que prioriza jogadores jovens, com potencial de desenvolvimento e possibilidade de valorização para uma futura revenda. Apesar disso, a tendência neste momento é de que não haja acordo.

O elenco tricolor está de recesso durante a pausa do futebol brasileiro para a Copa do Mundo. Nos bastidores, porém, a diretoria segue trabalhando na prospecção de reforços para a sequência da temporada, de olho na janela de transferências, que será aberta em 20 de julho e permanecerá em vigor até 11 de setembro.

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Quem é Gabriel Pec

Atuando nos Estados Unidos desde 2024, Gabriel Pec foi revelado pelo Vasco e estreou profissionalmente pela equipe carioca em 2019.

No clube cruz-maltino, o atacante ganhou destaque e acabou negociado com o LA Galaxy por US$ 10 milhões, valor que correspondia a cerca de R$ 48,9 milhões na cotação da época.

Com a camisa do Vasco, disputou 170 partidas, marcou 26 gols e distribuiu 14 assistências.

Já pelo LA Galaxy, Gabriel Pec se consolidou como titular e uma das principais referências ofensivas da equipe. Recentemente, alcançou a marca de 100 jogos pelo clube norte-americano, acumulando 43 gols e 27 assistências no período.

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Esporte Clube Bahia Gabriel Pec mercado da bola

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