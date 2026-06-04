Bahia monitora a situação do atacante Gabriel Pec; saiba detalhes

O Esporte Clube Bahia monitora a situação do atacante Gabriel Pec, ex-Vasco e atualmente no Los Angeles Galaxy, da Major League Soccer (MLS), conforme apurou o portal A TARDE.



De acordo com informações obtidas pelo portal A TARDE, o jogador está no radar do Esquadrão há algum tempo, mas os valores envolvidos na operação estão acima do orçamento atual do clube. A pedida do Los Angeles Galaxy para liberar o atleta e o salário do jogador surgem como os principais entraves para uma eventual negociação.



Além do Bahia, o Cruzeiro também demonstra interesse na contratação do atacante de 25 anos e já iniciou conversas para tentar viabilizar o negócio.



O nome de Gabriel Pec se encaixa no perfil de atletas buscado pelo Tricolor de Aço em conjunto com o Grupo City, que prioriza jogadores jovens, com potencial de desenvolvimento e possibilidade de valorização para uma futura revenda. Apesar disso, a tendência neste momento é de que não haja acordo.



O elenco tricolor está de recesso durante a pausa do futebol brasileiro para a Copa do Mundo. Nos bastidores, porém, a diretoria segue trabalhando na prospecção de reforços para a sequência da temporada, de olho na janela de transferências, que será aberta em 20 de julho e permanecerá em vigor até 11 de setembro.





Quem é Gabriel Pec

Atuando nos Estados Unidos desde 2024, Gabriel Pec foi revelado pelo Vasco e estreou profissionalmente pela equipe carioca em 2019.



No clube cruz-maltino, o atacante ganhou destaque e acabou negociado com o LA Galaxy por US$ 10 milhões, valor que correspondia a cerca de R$ 48,9 milhões na cotação da época.



Com a camisa do Vasco, disputou 170 partidas, marcou 26 gols e distribuiu 14 assistências.



Já pelo LA Galaxy, Gabriel Pec se consolidou como titular e uma das principais referências ofensivas da equipe. Recentemente, alcançou a marca de 100 jogos pelo clube norte-americano, acumulando 43 gols e 27 assistências no período.