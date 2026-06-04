Pulga quase foi impedido de jogar pelo Bahia por motivo inusitado

No jogo que encerrou a sequência de oito partidas sem vitória do Esporte Clube Bahia na temporada, diante do Botafogo, no último sábado, 30, o atacante Erick Pulga quase ficou de fora da equipe por conta de um desarranjo intestinal, conforme revelou o técnico Rogério Ceni.



Durante a entrevista coletiva após o apito final, o treinador tricolor afirmou que o camisa 16 estava com problemas de saúde e sequer deveria ter iniciado a partida entre os titulares. No entanto, o jogador garantiu que tinha condições de atuar e pediu para entrar em campo.

O Pulga não era nem para ter começado o jogo Rogério Ceni - técnico do Bahia

De acordo com Ceni, embora o atacante tenha assegurado que conseguiria jogar, o motivo de sua substituição ainda no intervalo foi justamente o mal-estar enfrentado durante a partida: “Ele não passou bem”.



“Pulga teve um desarranjo. Ele estava mal desde o começo do jogo no sentido de saúde. Ele quase não começa o jogo. Ele não passou bem [...] O Pulga não era nem para ter começado o jogo. Ele disse que aguentava, mas saiu em função disso”, destacou o treinador.

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Apesar do problema de saúde que tirou Pulga da partida no intervalo, o Bahia venceu o Botafogo por 2 a 1 e conquistou um importante alívio antes da pausa no calendário do futebol brasileiro para a disputa da Copa do Mundo.



O Esquadrão entrou no período de paralisação ocupando a sexta colocação do Campeonato Brasileiro, com 26 pontos conquistados e um jogo a menos em relação aos principais concorrentes na tabela.