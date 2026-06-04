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LUTO!

Ídolo do Bahia, José Sanfilippo morre aos 91 anos

Ex-atacante argentino marcou 60 gols em 152 jogos pelo Tricolor de Aço

Téo Mazzoni
Por
Lenda do Bahia, José Sanfilippo morre aos 91 anos
Lenda do Bahia, José Sanfilippo morre aos 91 anos - Foto: Divulgação / EC Bahia

Ídolo do Esporte Clube Bahia e lenda do futebol argentino, José Francisco Sanfilippo morreu aos 91 anos, em Buenos Aires, nesta quinta-feira, 4. A notícia foi lamentada pelo Tricolor de Aço, que prestou homenagem ao ex-atacante por meio das redes sociais.

Confira:


Antes de vestir a camisa do Bahia, Sanfilippo já havia marcado seu nome na história do clube baiano. Atuando pelo San Lorenzo, o argentino foi um dos destaques da equipe que eliminou o Esquadrão de Aço na primeira edição da Copa Libertadores, em 1960.

Anos depois, em 1969, desembarcou em Salvador para defender as cores do Bahia e construiu uma trajetória memorável. Durante sua passagem pelo clube, entre 1969 e 1971, marcou 60 gols em 152 partidas, conquistou dois Campeonatos Baianos e se tornou um dos maiores ídolos da história tricolor. O argentino é o estrangeiro com mais jogos disputados e mais gols marcados com a camisa azul, vermelha e branca.

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A relação entre o ex-jogador e o clube permaneceu viva mesmo após o encerramento da carreira. Em 2015, aos 80 anos, ele visitou um treinamento do Bahia e recebeu homenagens da equipe. Já no ano passado, foi agraciado com a Comenda de Mérito Esportivo do Esporte Clube Bahia — Associação, em reconhecimento à sua contribuição para a história do clube.

Além do sucesso no futebol brasileiro, Sanfilippo também construiu uma carreira vitoriosa na Argentina. Considerado o maior artilheiro da história do San Lorenzo, conquistou a Copa América de 1956 com a seleção argentina, os Jogos Pan-Americanos de 1955 e ainda levantou três títulos do campeonato nacional defendendo o tradicional clube conhecido como 'El Ciclón'.

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Bahia Esporte Clube Bahia José Sanfilippo

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