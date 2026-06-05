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DEFINIDO

Veja os duelos de Bahia e Vitória nas oitavas do Baiano Sub-20

FBF definiu os confrontos das oitavas de final do Campeonato Baiano Sub-20

Téo Mazzoni
Por
Veja quem Bahia e Vitória enfrentarão na luta por uma vaga nas quartas de final.
Veja quem Bahia e Vitória enfrentarão na luta por uma vaga nas quartas de final. - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

A fase classificatória do Campeonato Baiano Sub-20 de 2026 chegou ao fim, e os confrontos das oitavas de final já estão definidos. Nesta quinta-feira, 4, a Federação Bahiana de Futebol (FBF) confirmou os duelos da próxima etapa da competição, que contará com a participação de 16 equipes na briga por uma vaga nas quartas de final.

Após terminar na liderança do Grupo 1, o Esporte Clube Bahia terá pela frente a Juazeirense, equipe que garantiu classificação como o melhor sexto colocado entre os três grupos do torneio. Já o Esporte Clube Vitória, que encerrou a primeira fase na ponta do Grupo 2, enfrentará o Grapiúna no mata-mata.

O regulamento classificou para as oitavas de final os cinco melhores colocados de cada chave. No Grupo 1, avançaram Bahia, Camaçariense, Galícia, SSA e Jacobina. Pelo Grupo 2, conquistaram vaga Vitória, Fluminense, Jacuipense, Estrela de Março e Atlético. Já no Grupo 3, seguiram na disputa Porto, Conquista, Vitória da Conquista, Barcelona e Grapiúna.

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Com a definição dos classificados, os confrontos da próxima fase ficaram estabelecidos da seguinte forma:

  • Bahia x Juazeirense
  • Vitória x Grapiúna
  • Camaçariense x Atlético
  • Fluminense x Estrela de Março
  • Jacuipense x Vitória da Conquista
  • Galícia x SSA
  • Porto x Barcelona
  • Conquista x Jacobina

A Federação Bahiana de Futebol ainda não divulgou as datas, horários e locais das partidas válidas pelas oitavas de final do Campeonato Baiano Sub-20.

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Campeonato Baiano sub-20 Esporte Clube Bahia esporte clube vitória

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