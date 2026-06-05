Veja os duelos de Bahia e Vitória nas oitavas do Baiano Sub-20

A fase classificatória do Campeonato Baiano Sub-20 de 2026 chegou ao fim, e os confrontos das oitavas de final já estão definidos. Nesta quinta-feira, 4, a Federação Bahiana de Futebol (FBF) confirmou os duelos da próxima etapa da competição, que contará com a participação de 16 equipes na briga por uma vaga nas quartas de final.



Após terminar na liderança do Grupo 1, o Esporte Clube Bahia terá pela frente a Juazeirense, equipe que garantiu classificação como o melhor sexto colocado entre os três grupos do torneio. Já o Esporte Clube Vitória, que encerrou a primeira fase na ponta do Grupo 2, enfrentará o Grapiúna no mata-mata.



O regulamento classificou para as oitavas de final os cinco melhores colocados de cada chave. No Grupo 1, avançaram Bahia, Camaçariense, Galícia, SSA e Jacobina. Pelo Grupo 2, conquistaram vaga Vitória, Fluminense, Jacuipense, Estrela de Março e Atlético. Já no Grupo 3, seguiram na disputa Porto, Conquista, Vitória da Conquista, Barcelona e Grapiúna.





Com a definição dos classificados, os confrontos da próxima fase ficaram estabelecidos da seguinte forma:

Bahia x Juazeirense

Vitória x Grapiúna

Camaçariense x Atlético

Fluminense x Estrela de Março

Jacuipense x Vitória da Conquista

Galícia x SSA

Porto x Barcelona

Conquista x Jacobina

A Federação Bahiana de Futebol ainda não divulgou as datas, horários e locais das partidas válidas pelas oitavas de final do Campeonato Baiano Sub-20.