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FEITO HISTÓRICO!

Bahia faz história com convocados em todas as Seleções de base

Com representantes do Sub-15 ao Sub-20, os Pivetes de Aço colocam o Bahia em uma marca histórica

Téo Mazzoni
Por
Pela primeira vez na história, o Bahia teve atletas convocados para todas as categorias masculinas de base da Seleção Brasileira em uma mesma temporada
Pela primeira vez na história, o Bahia teve atletas convocados para todas as categorias masculinas de base da Seleção Brasileira em uma mesma temporada - Foto: Guilherme Drovas / Staff Images / CBF

A temporada de 2026 tem sido histórica para as categorias de base do Esporte Clube Bahia. Pela primeira vez em um mesmo ano, o clube teve atletas convocados para todas as seleções brasileiras masculinas de base, do Sub-15 ao Sub-20, reforçando a crescente relevância dos Pivetes de Aço no cenário nacional.

A marca foi consolidada com as convocações mais recentes dos atacantes Caio Suassuna e Kauê Furquim. O primeiro foi chamado para defender a Seleção Brasileira Sub-20, enquanto o segundo passou a integrar a equipe Sub-17.

Antes deles, outros jovens talentos revelados pelo Tricolor já haviam representado o país em diferentes categorias. O lateral Cailan esteve entre os convocados da Seleção Sub-15, enquanto Jonathan Marinho e Daniel David defenderam a equipe Sub-16 ao longo da temporada.

Além de Kauê Furquim, o Bahia também foi representado pelo atacante Lyan durante o Sul-Americano Sub-17, ampliando a participação do clube em torneios e convocações de destaque no futebol de base.

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Um dos principais projetos do City Football Group como dono da SAF do Bahia, o desenvolvimento das divisões de base é grande prioridade do conglomerado esportivo. O objetivo é claro: transformar a categoria em uma das cinco principais do país.

De acordo com uma fonte ouvida pelo portal A TARDE, internamente, há convicção de que o Bahia estará entre as três melhores bases do Brasil em um futuro próximo. A meta do clube, inclusive, é alcançar o topo do país na categoria em até 10 anos.

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Esporte Clube Bahia Futebol de base Pivetes de Aço

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