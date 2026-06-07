SIMPLICIDADE
Seleção estreante na Copa viraliza ao andar de ônibus escolar; assista
Veículo é decorado com as cores da bandeira do país e faz referências à cultura local
A seleção de Curaçao viralizou nas redes sociais nesta semana por enviar os atletas para a Copa do Mundo 2026 em um ônibus escolar. O transporte coletivo simples e retrô é decorado com as cores da bandeira do país e faz referências à cultura local.
🇨🇼 O ônibus da equipe de Curaçao para a Copa do Mundo. pic.twitter.com/Oj1UZUxiHx— Curiosidades Europa (@CuriosidadesEU) June 7, 2026
Diferentemente de outras seleções, que investiram em sofisticação para os seus atletas, Curaçao apostou na simplicidade, o que gerou apreço dos usuários nas redes sociais.
Curaçao na Copa
Estreante na Copa do Mundo, o país fez história por ser o menor em população e em território a participar da competição organizada pela Fifa. A pequena ilha tem 156 mil habitantes em 444 km², menor do que a cidade de São Paulo.
A estreia de Curação na Copa está prevista para 14 de junho, às 14h (horário de Brasília), contra a Alemanha, em Houston, nos Estados Unidos. O time também enfrenta Equador e Costa do Marfimna fase de grupos.
Ligação com a Holanda
De colonização holandesa, Curaçao tornou-se um país autônomo dentro do Reino dos Países Baixos somente em outubro de 2010, após a dissolução das Antilhas Holandesas.
Isso fez com que 25 dos 26 convocados pelo país tenham nascido na Holanda, de modo que puderam escolher representar Curaçao por conta das raízes familiares.
O único convocado pelo país que nasceu na ilha caribenha foi o meia Tahith Chong, ex-jogador do Manchester United e que hoje veste a camisa do Sheffield United, da segunda divisão inglesa.