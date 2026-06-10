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Árbitro de Brasil x Marrocos já foi detido em festa com prostitutas, drogas e armas

Esloveno Slavko Vinčić comandará estreia da Seleção Brasileira e carrega um histórico de polêmicas

Redação
Por Redação
Escolhido pela Fifa para a estreia da Seleção, árbitro foi detido em 2020 e posteriormente inocentado pelas autoridades.
Escolhido pela Fifa para a estreia da Seleção, árbitro foi detido em 2020 e posteriormente inocentado pelas autoridades. - Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já conhece o responsável por comandar a arbitragem da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. O escolhido pela Fifa para o duelo contra o Marrocos, marcado para o próximo sábado, 13, será o esloveno Slavko Vinčić, de 46 anos, árbitro com experiência em competições de elite do futebol europeu.

Figura frequente em partidas da Liga dos Campeões da UEFA e da Eurocopa, Vinčić acumula uma carreira consolidada no cenário internacional. No entanto, além do currículo dentro das quatro linhas, o árbitro também ficou conhecido por um episódio polêmico ocorrido fora dos gramados.

Em 2020, o esloveno foi detido durante uma operação policial realizada na Bósnia e Herzegovina. A ação investigava um grupo suspeito de envolvimento com prostituição, tráfico de drogas e posse ilegal de armas. Ao todo, 26 homens e nove mulheres foram conduzidos pelas autoridades após uma abordagem em uma propriedade rural.

Segundo informações divulgadas na época, os agentes apreenderam cocaína, dez pistolas, medicamentos e cerca de 10 mil euros em espécie durante a operação.

Vinčić foi levado para prestar depoimento como testemunha e acabou liberado posteriormente. O árbitro não chegou a ser acusado formalmente e foi inocentado após a conclusão das investigações, conforme noticiado pelo jornal português A Bola.

Anos depois do episódio, o árbitro explicou sua versão dos fatos em entrevista à imprensa de seu país e afirmou ter sido surpreendido pela situação.

"Acabei neste rancho por acaso. Tenho minha própria empresa e estava na Bósnia e Herzegovina para uma reunião de negócios. Aceitei um convite para almoçar, o que acabou sendo meu maior erro. Me arrependo disso", declarou.

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Expulsão em jogo do Real Madrid gerou críticas

Além do episódio ocorrido em 2020, Vinčić também esteve recentemente no centro de uma controvérsia esportiva. O árbitro foi escalado para comandar o confronto de volta das quartas de final da Liga dos Campeões entre Bayern de Munique e Real Madrid.

Nos minutos finais da partida, a expulsão do volante Eduardo Camavinga provocou forte reação por parte do clube espanhol. A decisão acabou sendo apontada como um dos momentos determinantes da eliminação merengue na competição.

Após o apito final, o técnico Álvaro Arbeloa demonstrou insatisfação com a arbitragem e criticou duramente a atuação do esloveno durante a entrevista coletiva.

"Ninguém entende por que um jogador é expulso por uma jogada dessas. O jogo foi decidido ali. É uma decisão injusta e estamos muito magoados. É algo que não podemos controlar, mas estou muito orgulhoso dos meus jogadores e da torcida. Dói saber que não vamos conquistar o décimo sexto título este ano", lamentou o comandante.

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Slavko Vinčić
Slavko Vinčić - Foto: ALEXANDRA BEIER / AFP


Agora, Vinčić volta a ocupar os holofotes ao ser designado para uma das partidas mais aguardadas da fase inicial do Mundial. O árbitro terá a responsabilidade de conduzir a estreia da Seleção Brasileira diante do Marrocos, em um confronto que marcará o primeiro passo da equipe na busca pelo hexacampeonato.

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