Árbitro de Brasil x Marrocos já foi detido em festa com prostitutas, drogas e armas

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já conhece o responsável por comandar a arbitragem da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. O escolhido pela Fifa para o duelo contra o Marrocos, marcado para o próximo sábado, 13, será o esloveno Slavko Vinčić, de 46 anos, árbitro com experiência em competições de elite do futebol europeu.



Figura frequente em partidas da Liga dos Campeões da UEFA e da Eurocopa, Vinčić acumula uma carreira consolidada no cenário internacional. No entanto, além do currículo dentro das quatro linhas, o árbitro também ficou conhecido por um episódio polêmico ocorrido fora dos gramados.



Em 2020, o esloveno foi detido durante uma operação policial realizada na Bósnia e Herzegovina. A ação investigava um grupo suspeito de envolvimento com prostituição, tráfico de drogas e posse ilegal de armas. Ao todo, 26 homens e nove mulheres foram conduzidos pelas autoridades após uma abordagem em uma propriedade rural.



Segundo informações divulgadas na época, os agentes apreenderam cocaína, dez pistolas, medicamentos e cerca de 10 mil euros em espécie durante a operação.



Vinčić foi levado para prestar depoimento como testemunha e acabou liberado posteriormente. O árbitro não chegou a ser acusado formalmente e foi inocentado após a conclusão das investigações, conforme noticiado pelo jornal português A Bola.



Anos depois do episódio, o árbitro explicou sua versão dos fatos em entrevista à imprensa de seu país e afirmou ter sido surpreendido pela situação.



"Acabei neste rancho por acaso. Tenho minha própria empresa e estava na Bósnia e Herzegovina para uma reunião de negócios. Aceitei um convite para almoçar, o que acabou sendo meu maior erro. Me arrependo disso", declarou.





Expulsão em jogo do Real Madrid gerou críticas

Além do episódio ocorrido em 2020, Vinčić também esteve recentemente no centro de uma controvérsia esportiva. O árbitro foi escalado para comandar o confronto de volta das quartas de final da Liga dos Campeões entre Bayern de Munique e Real Madrid.



Nos minutos finais da partida, a expulsão do volante Eduardo Camavinga provocou forte reação por parte do clube espanhol. A decisão acabou sendo apontada como um dos momentos determinantes da eliminação merengue na competição.



Após o apito final, o técnico Álvaro Arbeloa demonstrou insatisfação com a arbitragem e criticou duramente a atuação do esloveno durante a entrevista coletiva.



"Ninguém entende por que um jogador é expulso por uma jogada dessas. O jogo foi decidido ali. É uma decisão injusta e estamos muito magoados. É algo que não podemos controlar, mas estou muito orgulhoso dos meus jogadores e da torcida. Dói saber que não vamos conquistar o décimo sexto título este ano", lamentou o comandante.

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Slavko Vinčić - Foto: ALEXANDRA BEIER / AFP



Agora, Vinčić volta a ocupar os holofotes ao ser designado para uma das partidas mais aguardadas da fase inicial do Mundial. O árbitro terá a responsabilidade de conduzir a estreia da Seleção Brasileira diante do Marrocos, em um confronto que marcará o primeiro passo da equipe na busca pelo hexacampeonato.