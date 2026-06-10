Copa do Mundo: onde assistir os jogos desta sexta-feira (12/06/2026)

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A Copa do Mundo segue a todo vapor, e recebe mais grandes estreias nesta sexta-feira, 12, com os dois países-sede que ainda não entraram em campo estreando no Mundial, cada um em seu próprio território, em Toronto, no Canadá, e Los Angeles, nos Estados Unidos.

Canadá x Bósnia e Herzegovina

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Grupo B: Canadá x Bósnia e Herzegovina - Toronto, no Canadá - 16h em Brasília e 15h no horário local



Onde assistir

A partida será transmitida no YouTube pela Cazé TV.



Prováveis escalações

Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Luc de Fougerolles, Derek Cornelius e Alphonso Davies; Tajon Buchanan, Stephen Eustáquio, Ismaël Koné e Liam Millar; Jonathan David e Cyle Larin. Técnico: Jesse Marsch.

Bósnia e Herzegovina: Nikola Vasilj; Nikola Katić, Tarik Muharemović e Sead Kolašinac; Amar Dedić, Amir Hadžiahmetović, Benjamin Tahirović, Dennis Hadžikadunić e Esmir Bajraktarević; Ermedin Demirović e Edin Džeko. Técnico: Sergej Barbarez.

Desfalques

Canadá: Alphonso Davies, principal astro da equipe, lida com um estiramento muscular na coxa e segue uma rotina de treinos modificados com um preparador físico, sendo dúvida para a estreia.

Já Moïse Bombito, zagueiro central do Nice, ainda tenta se recuperar a tempo de uma fratura na tíbia, com a comissão técnica informando que dará "até o último minuto possível" para o atleta provar que tem condições de jogo.

Jacob Shaffelburg, meio-campista do Nashville, também se apresentou tratando um problema muscular na coxa e realiza atividades físicas controladas. Por último, Alfie Jones, defensor do Middlesbrough, vem sendo monitorado pela equipe médica enquanto se recupera de uma antiga lesão no tornozelo.

Bósnia e Herzegovina: Haris Tabaković, atacante do Borussia Mönchengladbach, sofreu uma fratura no metatarso do pé na reta final da Bundesliga, mas mesmo com o tempo de recuperação apertado, pediu para não ser cortado e foi mantido na delegação sob cuidados intensivos do departamento médico.

Junto a ele, Ivan Šunjić, meio-campista do Pafos FC, sofreu uma lesão muscular que interrompeu sua preparação física com o restante do elenco, segue fazendo fisioterapia em separado e é dúvida para a estreia

Estados Unidos x Paraguai

Grupo D: Estados Unidos x Paraguai - Los Angeles, nos EUA - 22h em Brasília e 18h no horário local

Onde assistir

A partida será transmitida na televisão aberta pela Globo e pelo SBT e no YouTube pela Cazé TV.

Prováveis escalações

Estados Unidos: Matt Turner; Joe Scally, Chris Richards, Tim Ream e Antonee Robinson; Tyler Adams, Weston McKennie e Gio Reyna; Tim Weah, Folarin Balogun e Christian Pulisic. Técnico: Mauricio Pochettino.

Paraguai: Gatito Fernández; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete e Junior Alonso; Andrés Cubas, Diego Gómez, Maurício e Miguel Almirón; Julio Enciso e Antonio Sanabria. Técnico: Gustavo Alfaro.

Desfalques

Estados Unidos: Chris Richards, zagueiro do Crystal Palace, sofreu um estiramento severo com ruptura de dois ligamentos do tornozelo esquerdo e já desfalcou a equipe nos amistosos preparatórios (incluindo o teste contra a Alemanha), fazendo treinos modificados sem contato físico para tentar estrear na fase de grupos.

Paraguai: Julio Enciso, grande estrela e joia do futebol paraguaio, deixou o gramado chorando de maca após sofrer uma lesão muscular na coxa direita. Os exames confirmaram uma ruptura fibrilar (desgarro) que deve afastá-lo por cerca de três semanas, mas a comissão técnica optou por mantê-lo no grupo que viajou para o Mundial visando utilizá-lo a partir da segunda rodada.

Além dele, Ramón Sosa, meia-atacante do Palmeiras, sofreu uma lesão muscular na reta final de preparação em maio e viajou sob cuidados especiais, passando por cronograma de transição física para recuperar o ritmo de jogo a tempo da fase de grupos.