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Messi terá quarto exclusivo para a Copa do Mundo 2026; veja

Craque terá um quarto somente para ele, diferente dos outros atletas da Argentina

Gustavo Zambianco
Por
Quarto do Messi na Copa do Mundo
Quarto do Messi na Copa do Mundo - Foto: Divulgação

O camisa 10 da Argentina, Lionel Messi, terá um quarto exclusivo durante a Copa do Mundo de 2026. Ao contrário dos demais atletas da delegação, que dividirão aposentos, o astro da seleção ocupará sozinho um espaço amplo e totalmente personalizado com seu nome e fotografias de sua carreira.

Essa dinâmica de hospedagem acompanha o capitão argentino desde o Mundial de 2022, no Catar, quando a Argentina se sagrou tricampeã.

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De acordo com informações do canal TyC Sports, Messi passou a desfrutar do isolamento nos quartos de concentração após a aposentadoria do ex-atacante Sergio Agüero, que era seu companheiro de quarto histórico na seleção.

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Base operacional da Seleção Argentina

Os comandados de Lionel Scaloni estão hospedados no The Origin Hotel, estabelecimento localizado às margens do Rio Missouri, em Kansas City, nos Estados Unidos.

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O complexo hoteleiro servirá como a base oficial de treinamentos dos atuais campeões do mundo no início do torneio. Ao todo, a estrutura conta com 118 quartos e foi estrategicamente escolhida por sua proximidade tanto do estádio das partidas quanto do centro de treinamento oficial.

A Argentina integra o Grupo J da Copa do Mundo de 2026, ao lado de Argélia, Áustria e Jordânia. A estreia da Albiceleste no torneio está marcada para o dia 16 de junho, contra a seleção da Argélia.

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Argentina copa do mundo messi

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