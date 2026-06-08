COPA DO MUNDO
Messi terá quarto exclusivo para a Copa do Mundo 2026; veja
Craque terá um quarto somente para ele, diferente dos outros atletas da Argentina
O camisa 10 da Argentina, Lionel Messi, terá um quarto exclusivo durante a Copa do Mundo de 2026. Ao contrário dos demais atletas da delegação, que dividirão aposentos, o astro da seleção ocupará sozinho um espaço amplo e totalmente personalizado com seu nome e fotografias de sua carreira.
Essa dinâmica de hospedagem acompanha o capitão argentino desde o Mundial de 2022, no Catar, quando a Argentina se sagrou tricampeã.
De acordo com informações do canal TyC Sports, Messi passou a desfrutar do isolamento nos quartos de concentração após a aposentadoria do ex-atacante Sergio Agüero, que era seu companheiro de quarto histórico na seleção.
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Quarto de Messi na Copa do Mundo |
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Quarto de Messi na Copa do Mundo |
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Quarto de Messi na Copa do Mundo |
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Quarto de Messi na Copa do Mundo |
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Quarto de Messi na Copa do Mundo |
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Quarto de Messi na Copa do Mundo |
Base operacional da Seleção Argentina
Os comandados de Lionel Scaloni estão hospedados no The Origin Hotel, estabelecimento localizado às margens do Rio Missouri, em Kansas City, nos Estados Unidos.
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O complexo hoteleiro servirá como a base oficial de treinamentos dos atuais campeões do mundo no início do torneio. Ao todo, a estrutura conta com 118 quartos e foi estrategicamente escolhida por sua proximidade tanto do estádio das partidas quanto do centro de treinamento oficial.
A Argentina integra o Grupo J da Copa do Mundo de 2026, ao lado de Argélia, Áustria e Jordânia. A estreia da Albiceleste no torneio está marcada para o dia 16 de junho, contra a seleção da Argélia.