Perigo? CT da Suíça na Copa do Mundo é cercado por cobras venenosas

A seleção da Suíça vive um cenário inusitado durante a reta final de preparação para a Copa do Mundo. O centro de treinamento da equipe, em San Diego, está localizado em uma área cercada por habitats naturais de cobras, o que chamou atenção da delegação.



O entorno do CT passou a ser monitorado com mais atenção pela comissão técnica e pela equipe de segurança, já que o ambiente de trabalho dos suíços inclui não apenas os campos de treinamento, mas também vestiários e uma academia utilizada para atividades internas.



Nas redes oficiais da seleção, a própria região onde o centro de treinamento está instalado é reconhecida como parte de um território natural onde há presença de diferentes espécies de répteis.





De acordo com o Museu de História Natural de San Diego, a área abriga cerca de 28 espécies diferentes de cobras. Entre elas, a Cascavel do Pacífico Sul se destaca como a mais comum e também como uma das espécies venenosas da região.



Apesar do cenário, até o momento não houve registros de incidentes ou qualquer tipo de ocorrência envolvendo a delegação suíça e os animais que habitam o entorno do CT.



Sorteada para o Grupo B do Mundial, a Suíça estreia no sábado, às 16h (horário de Brasília), diante do Catar, em Santa Clara.



Na sequência, a equipe enfrenta a Bósnia no dia 18 de junho, às 16h, em Los Angeles, e encerra sua participação na fase de grupos contra o Canadá, anfitrião do torneio, no dia 24 de junho, em Vancouver.