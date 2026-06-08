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Perigo? CT da Suíça na Copa do Mundo é cercado por cobras venenosas

Delegação suíça treina em San Diego em área com presença de até 28 espécies de cobras

Redação
Por Redação
Área destacada pela presença de cobras ao lado do CT da Suíça nos EUA
Área destacada pela presença de cobras ao lado do CT da Suíça nos EUA - Foto: Divulgação

A seleção da Suíça vive um cenário inusitado durante a reta final de preparação para a Copa do Mundo. O centro de treinamento da equipe, em San Diego, está localizado em uma área cercada por habitats naturais de cobras, o que chamou atenção da delegação.

O entorno do CT passou a ser monitorado com mais atenção pela comissão técnica e pela equipe de segurança, já que o ambiente de trabalho dos suíços inclui não apenas os campos de treinamento, mas também vestiários e uma academia utilizada para atividades internas.

Nas redes oficiais da seleção, a própria região onde o centro de treinamento está instalado é reconhecida como parte de um território natural onde há presença de diferentes espécies de répteis.

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De acordo com o Museu de História Natural de San Diego, a área abriga cerca de 28 espécies diferentes de cobras. Entre elas, a Cascavel do Pacífico Sul se destaca como a mais comum e também como uma das espécies venenosas da região.

Apesar do cenário, até o momento não houve registros de incidentes ou qualquer tipo de ocorrência envolvendo a delegação suíça e os animais que habitam o entorno do CT.

Sorteada para o Grupo B do Mundial, a Suíça estreia no sábado, às 16h (horário de Brasília), diante do Catar, em Santa Clara.

Na sequência, a equipe enfrenta a Bósnia no dia 18 de junho, às 16h, em Los Angeles, e encerra sua participação na fase de grupos contra o Canadá, anfitrião do torneio, no dia 24 de junho, em Vancouver.

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