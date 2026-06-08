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COPA DO MUNDO

Fábio Mota e outros dirigentes viajam com a CBF para Copa do Mundo

Presidente do Vitória vai acompanhar in loco a estreia da Seleção Brasileira

João Grassi
Por
MetLife Stadium, em New Jersey
MetLife Stadium, em New Jersey - Foto: ANGELA WEISS | AFP

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) preparou uma agenda para representantes de todos os clubes das Séries A e B do Brasileirão, que vão acompanhar a Copa do Mundo 2026 in loco. O portal A TARDE apurou que o presidente Fábio Mota, do Esporte Clube Vitória, estará presente na viagem.

De acordo com informação do Estadão, a delegação convidada pela CBF vai assistir a estreia da Seleção Brasileira contra Marrocos, no próximo dia 13, e participar de reuniões. Serão discutidos temas relacionados ao fair play financeiro e à formação da liga única.

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Atualmente, existem dois blocos comerciais distintos: a Liga do Futebol Brasileiro (Libra) e a Futebol Forte União (FFU), a antiga LFU. A CBF tomou a dianteira nas negociações para a criação do bloco unificado, com encontros periódicos.

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CBF vai bancar dirigentes

A entidade, inclusive, vai bancar diversos gastos dos dirigentes nos Estados Unidos, como passagens, hospedagem, ingressos e alimentação.

A delegação deve ficar hospedada em New York, a cerca de 40 minutos de Morristown, em New Jersey, onde é a base da Seleção no Mundial.

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copa do mundo esporte clube vitória

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