Fábio Mota destaca a importância da torcida para a compra de Renê

O presidente do Esporte Clube Vitória, Fábio Mota, afirmou neste domingo, 7, que os torcedores tiveram papel fundamental na compra do atacante Renê, um dos principais nomes do time em 2026. Em entrevista ao canal Canto Rubro-Negro, dirigente revelou os bastidores da negociação para contratar em definitivo o jogador de 22 anos.



Segundo ele, se não fosse o aumento recente no número de sócios vinculados ao programa Sou Mais Vitória, o clube teria perdido o jovem atleta para a concorrência. Impulsionado pela boa fase, o Vitória chegou à marca de 50 mil sócios nas últimas semanas, e aproveitou para atingir a meta de 60 mil associados.

O Vitória precisou desembolsar 1 milhão de euros (cerca de R$ 6 milhões na cotação atual) para comprar 50% dos direitos econômicos do atleta, que pertenciam à Portuguesa. O anúncio oficial da contratação de Renê, que agora tem contrato de 3 anos com o Rubro-Negro Baiano, foi feito nas redes sociais do clube na última sexta-feira, 5.



De acordo com a diretoria, o montante das primeiras parcelas foi quitado integralmente com os recursos vindos direto do plano de sócios.

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Procura de outros clubes

Fábio Mota explicou que, embora o contrato de empréstimo desse prioridade ao Vitória para exercer a compra até o dia 30 de novembro, o mercado começou a inflacionar o salário do jogador por fora, de forma que outras equipes do futebol brasileiro passaram a sondar os empresários de Renê com propostas salariais muito acima do teto estipulado



“Mesmo a gente tendo a prioridade, que estava estipulado o dia 30 de novembro o pagamento de 1 milhão de euros e os salários dos próximos três anos, já tinha clubes procurando os empresários do atleta e oferecendo valores maiores de salário. E aí, se o atleta disser que não vem, não vem mesmo”, disse o presidente do Leão.



Ele ainda citou o caso do zagueiro Lucas Halter, capitão do time ao longo da última temporada, mas que optou por sair para o Houston Dynamo, da MLS, por conta de uma proposta salarial maior do que a do Vitória. “Olha o que aconteceu com Halter. Não condeno o atleta”, acrescentou Fábio Mota.

Movimentação nos bastidores

Fábio Mota ainda contou que agiu rápido ao perceber que poderia perder o jovem jogador, que se tornou titular da equipe de Jair Ventura. Ele chegou a viajar a São Paulo para se reunir com a cúpula da Portuguesa e selar o acordo de imediato com o clube paulista.



"Quando descobrimos isso, fui à Portuguesa, mas neguei [para a imprensa] porque a estratégia era essa, negar. Conversamos e fechamos o contrato do Renê. É um grande ativo que o Vitória contrata de 22 anos", completou o dirigente.

Próximos passos

Fábio Mota também falou que pretende seguir com a estratégia de preservar peças importantes do elenco Rubro-Negro, assim como foi feito na virada de 2025 para 2026, quando o clube se movimentou para contratar em definitivo Erick, Baralhas e Ramon, que se consolidaram como titulares absolutos da equipe na atual temporada.



Segundo ele, o aumento do número de sócios deve ser crucial para que o clube consiga contratar outros atletas, como o volante Zé Vitor, o zagueiro Cacá e o atacante argentino Diego Tarzia.