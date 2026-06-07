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BRILHANDO!

Joia do Bahia anota pintura em goleada da Seleção Brasileira; assista

Kauê Furquim marcou de falta na goleada da Seleção Brasileira Sub-17 sobre os Estados Unidos

Téo Mazzoni
Por
Promessa do Bahia brilhou com a camisa da Seleção Brasileira Sub-17 e ajudou o Brasil a vencer os Estados Unidos em Natal.
Promessa do Bahia brilhou com a camisa da Seleção Brasileira Sub-17 e ajudou o Brasil a vencer os Estados Unidos em Natal. - Foto: Divulgação / CBF

O jovem Kauê Furquim, joia das categorias de base do Esporte Clube Bahia, voltou a se destacar com a camisa da Seleção Brasileira Sub-17. Neste domingo, 7, o atacante de 17 anos marcou um golaço na goleada por 4 a 0 sobre os Estados Unidos, na Arena das Dunas, em Natal (RN).

Titular da equipe comandada por Dudu Patetuci, o jogador tricolor balançou as redes ao marcar o terceiro gol brasileiro em uma cobrança de falta, contribuindo para a vitória contundente da Seleção.

Assista:

Além do duelo disputado neste domingo, Brasil e Estados Unidos voltarão a se enfrentar na próxima quarta-feira, 10, novamente na Arena das Dunas, em Natal, em mais um amistoso preparatório para a Copa do Mundo Sub-17.

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Remanescente da campanha brasileira no Sul-Americano Sub-17, Kauê Furquim é um dos atletas nos quais o técnico Dudu Patetuci deposita a responsabilidade de auxiliar na adaptação dos jogadores que vivem suas primeiras experiências com a camisa da Seleção Brasileira.

Os amistosos diante dos Estados Unidos fazem parte da preparação da equipe para a Copa do Mundo da categoria, que será disputada no Catar entre novembro e dezembro de 2026.

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Tags

Esporte Clube Bahia Kauê Furquim Seleção Brasileira Sub-17

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