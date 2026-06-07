Joia do Bahia anota pintura em goleada da Seleção Brasileira; assista

O jovem Kauê Furquim, joia das categorias de base do Esporte Clube Bahia, voltou a se destacar com a camisa da Seleção Brasileira Sub-17. Neste domingo, 7, o atacante de 17 anos marcou um golaço na goleada por 4 a 0 sobre os Estados Unidos, na Arena das Dunas, em Natal (RN).



Titular da equipe comandada por Dudu Patetuci, o jogador tricolor balançou as redes ao marcar o terceiro gol brasileiro em uma cobrança de falta, contribuindo para a vitória contundente da Seleção.

Assista:

🎯 Com golaço de Kauê Furquim, Brasil sub-17 aplica 4 a 0 nos Estados Unidos em amistoso em Natal. Nosso #PiveteDeAço foi titular da seleção. #BBMP pic.twitter.com/qrfbPRbOMG — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) June 7, 2026

Além do duelo disputado neste domingo, Brasil e Estados Unidos voltarão a se enfrentar na próxima quarta-feira, 10, novamente na Arena das Dunas, em Natal, em mais um amistoso preparatório para a Copa do Mundo Sub-17.

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Remanescente da campanha brasileira no Sul-Americano Sub-17, Kauê Furquim é um dos atletas nos quais o técnico Dudu Patetuci deposita a responsabilidade de auxiliar na adaptação dos jogadores que vivem suas primeiras experiências com a camisa da Seleção Brasileira.



Os amistosos diante dos Estados Unidos fazem parte da preparação da equipe para a Copa do Mundo da categoria, que será disputada no Catar entre novembro e dezembro de 2026.